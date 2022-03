Silvero Pereira comemora novo olhar para a questão LGBTQIA+ em “Pantanal”

Durante o show de Pabllo Vittar, Silvero Pereira curtiu cada segundo da apresentação do Lollapalooza 2022. Além de ser uma artista de quem é admirador, essa é a primeira vez que o ator pisa no famoso festival de música, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

“Já comecei com o pé direito, vendo a Pabllo entregando tudo no palco, mostrando uma evolução absurda na performance dela”, avaliou. “Isso é muito importante para os artistas brasileiros, que estão conquistando, cada vez mais, o cenário internacional. Fico muito feliz de ver vários talentos nacionais brilhando ao lado de nomes de fora.”

Na segunda-feira (28), ele poderá ser visto na telinha como Zaqueu, seu papel na novela Pantanal (Globo). “O Papinha [o diretor Rogério Gomes] que me convidou para fazer esse personagem, que tem um arco dramático bem interessante.”

“É a realização de um sonho, pois eu assisti à novela, quando passou a primeira versão”, afirmou. “Então, hoje, parece que eu contraceno com os personagens e não os atores, por conta de tanto que eu era apegado à trama de mais de 30 anos.”

Para ele, o mais importante dessa nova novela é uma revisão da trama e a história do que é a região do Pantanal nos dias atuais. “A gente não conhecia o Pantanal naquela época, e a novela teve esse papel de mostrar novos horizontes”, refletiu.

“Nessa nova versão, a produção teve o cuidado de manter a história inicial, mas de pensar como é o Pantanal em 2022”, adiantou. “E, falando no Zaqueu, eu quero trazer um novo olhar para a questão LGBTQIA+, tirar da chacota para uma conversa mais profunda”, afirmou o ator, que considera a próxima atração global como uma mistura de entretenimento com educação.

Folhapress