Em menos de 24 horas, Polícia Civil prende suspeito de atirar contra venezuelano

No começo da tarde de ontem (25), a Polícia Civil prendeu em flagrante o suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrido por volta das 5 horas da madrugada, em frente a um frigorífico, localizado às margens da rodovia BR-163, em Dourados.

De acordo com os agentes da SIG (Seção de Investigações Gerais), houve um desentendimento entre o suspeito e um rapaz venezuelano dentro da empresa por volta das 3h e durante esse desentendimento autor e vítima trocaram xingamentos e empurrões.

Na saída do trabalho, quando a vítima ia adentrar no ônibus para retornar à sua residência, foi abordada por dois indivíduos do sexo masculino, sendo que um deles passou a agredi-la. Em seguida, o segundo suspeito, utilizando de uma arma de fogo, alvejou com cinco disparos a v ítima e e uma terceira pessoa que estava próxima.

As vítimas foram sorridas para o Hospital da Vida e o venezuelano encontra-se na UTI (Unidade de Tratamento Instensivo), em estado grave.

Após a notícia do crime, os policiais civis foram a campo na casa do autor observou-se que ele havia fugido, já que seus pertences pessoais não estavam mais no local. Na sequência, os investigadores continuaram em buscas e conseguiram encontrar o autor escondido embaixo de uma cama, na casa de parentes.

A arma do crime foi apreendida, um revólver calibre .38. Assim como mais 13 munições intactas que estavam enterradas no quintal de uma casa no bairro Vival dos Ipês, no município distante a 228 quilômetros de Campo Grande.