Cassems realiza Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária no próximo dia 08, às 14h

A 21ª AGO apresenta o relatório de atividades e a prestação de contas, referentes ao exercício 2021, e a AGE propõe ajustes do Estatuto da Caixa dos Servidores.

A Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) realiza, no dia 08 de abril, às 14h, a “21ª AGO (Assembleia Geral Ordinária) de Prestação de Contas e AGE (Assembleia Geral Extraordinária)”. O evento será realizado virtualmente, e, ainda que à distância, conta com a participação dos servidores estaduais que são beneficiários da Cassems.

Apenas os titulares do plano de saúde têm direito ao voto para aprovação ou reprovação das contas do plano de saúde. Para participar da AGO/AGE, o beneficiário deve acessar o seguinte endereço: assembleia.cassems.com.br

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destaca que as Assembleias são extremamente importantes para o plano de saúde e é por meio delas que reafirma sua gestão participativa. “São momentos muito especiais para todos nós, diretores, conselheiros e beneficiários, pois são nessas ocasiões que exercemos a coletividade e a democracia, que são alguns dos pilares da Caixa dos Servidores. Dessa forma, é no presente que debatemos o futuro”.

Ayache salienta ainda a excepcionalidade da realização da AGO virtualmente em decorrência da pandemia de Covid-19 e, ainda, oportunizando que mais beneficiários de todos os cantos de Mato Grosso do Sul participem efetivamente, com mais praticidade.

“Neste ano, o nosso encontro será realizado de forma 100% digital, com transmissão on-line. Claro que nós queríamos que ela acontecesse da forma usual, onde vemos a presença maciça dos nossos beneficiários participando das decisões e dando o aval para o que foi feito pela diretoria. Mas, esperamos que, mesmo à distância, os beneficiários prestigiem a AGO como nas edições anteriores, pois esse é o momento mais importante da instituição e que reforça a nossa maior característica, que é a gestão participativa”.

Para ter acesso à plataforma em que será realizada a AGO, os beneficiários podem acessar: Clique no link para acessar à AGO/AGE.