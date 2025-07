Confira inderdições a serem realizadas na Av. Capital

A Agetran (Agência Municipal de Trânsito e Transporte) informa que a partir do dia 15 de julho de 2025, próxima terça-feira, será iniciada uma importante obra de melhoria na Avenida da Capital e interdições serão feitas no trânsito. O objetivo da obra é aprimorar a infraestrutura da via e, principalmente, garantir mais segurança para os alunos da Escola Estadual Prof. Henrique Ciryllo Correa.

As intervenções previstas incluirão a instalação de faixa elevada de pedestres, e reforço na sinalização de trânsito. Essa ação faz parte de um esforço contínuo para oferecer um trânsito mais seguro e com melhor mobilidade.

O que será realizado:

15/07/2025 (Bloqueio total) – Demolição do Canteiro Central

16/07/2025 a 30/07/2025 (Bloqueio apenas de meia-pista) – Construção da Travessia

elevada)

Local da obra: Av. da Capital, 611

Rotas alternativas:

Bairro/Centro:

● Rua Minas Gerais;

● Rua Cassilândia;

● Rua Amazonas;

● Rua Ceará.

Centro/Bairro:

Rota 1:

● Rua Ceará;

● Rua Tapajós;

● Rua Virgílio Alves Chaves;

● Rua Paraíso;

● Av. da Capital;

Rota 2:

● Rua Ceará;

● Rua São Borja;

● Rua Cel. Antonino;

Rota 3:

● Rua Jauru;

● Rua Tapajós;

● Rua Virgílio Alves Chaves;

● Rua Paraíso

