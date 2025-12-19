1º Festival Nacional da Propaganda vai premiar os melhores trabalhos das agências de todo o País

Iniciativa do Sinapro (Sistema Nacional das Agências de Propaganda), o festival, a ser realizado no dia 22 de dezembro, integra as premiações regionais, enaltece a diversidade criativa brasileira e traz o ‘Cachorro Caramelo’ como troféu símbolo de resiliência e da cultura nacional

O Sistema Nacional das Agências de Propaganda (SINAPRO) anuncia a criação do 1º Festival Nacional da Propaganda, evento que é um marco inédito para o setor, consolidando-se como a principal plataforma de reconhecimento da excelência criativa em todo o território nacional. Iniciativa que visa incentivar, reconhecer e enaltecer a criatividade das agências de propaganda do Brasil, a premiação tem sua primeira edição marcada para o dia 22 de dezembro.

“O 1º Festival Nacional da Propaganda é a união estratégica dos festivais regionais em uma única e grande premiação. O poder de capilaridade do Sinapro conecta talentos de diversos mercados, garantindo que a inteligência de ponta e as melhores campanhas do ano recebam o merecido reconhecimento”, afirma Daniel Queiroz, presidente da Fenapro. Ele destaca que o Festival reforça o ecossistema da propaganda e o talento brasileiro. “É uma resposta irreverente, resiliente e inventiva aos desafios do dia a dia.”

Nesta primeira edição, o Festival já conecta agências de cinco estados: Espírito Santo (ES), Mato Grosso do Sul (MS), Pernambuco (PE), Ceará (CE) e Rio Grande do Norte (RN). Em 2026, já está confirmada a participação de estados como MG, BA, PA e RS, garantindo a expansão nacional da premiação até atingir a participação de agências de todo território nacional que sejam associadas a um Sinapro.

O processo será totalmente digital, seguro e transparente, utilizando uma plataforma exclusiva para inscrições, validações e julgamento. O júri será qualificado e diversificado, e a gestão das inscrições será feita por cada Sinapro representante do estado concorrente.

O evento de premiação será 100% online, transmitido ao vivo, garantindo exposição e visibilidade nacional e a associação à inovação e ao fortalecimento da propaganda no Brasil. As 12 categorias contemplam os principais formatos de comunicação, incluindo TV/Cinema, Digital, Design, OOH, Promoção e o cobiçado Grand Prix Agência do Ano.

Cachorro Caramelo: o símbolo da criatividade brasileira

O grande prêmio do Festival será o Troféu Cachorro Caramelo, um ícone que representa o espírito da criatividade brasileira. É um símbolo cultural, pois representa a cultura, o humor e o afeto do nosso povo; promove a diversidade e mistura, pois nasce da combinação de origens, assim como das melhores ideias, em um País de diversidade cultural e social, e também representa a resiliência, simbolizando a capacidade de superar desafios e encontrar seu espaço com atitude e inteligência.

“O Brasil transpira criatividade em qualquer canto do País, seja no offline ou no online. E este Festival é a materialização da nossa força, mostrando que as grandes ideias não estão restritas a poucas capitais. É a consagração do nosso modelo de atuação: unificar a força criativa nacional através da mobilização regional, garantindo que todo talento seja visto e valorizado”, conclui Alexandre Pedroni, presidente do Sinapro ES e líder deste projeto nacionalmente.

“Ao reconhecer a qualidade da propaganda desenvolvida nos estados, o Festival Nacional da Propaganda amplia o protagonismo das agências locais e reforça a importância de uma atuação sistêmica. A iniciativa contribui diretamente para o fortalecimento da competitividade e para a valorização de todo o ecossistema da comunicação.” afirma Adriany Bueno, Presidente do SINAPRO MS.

O presidente da Fenapro observa que “o Festival Nacional da Propaganda é mais do que um prêmio; é o reflexo da nossa ‘virada de chave’ institucional. Ele lembra que, nos últimos anos, a entidade mudou o foco para atuar em frentes de valorização, fomento e capacitação que impactam o dia a dia do empresário. “A criatividade é o nosso maior ativo, e reconhecê-la em nível nacional é o passo mais estratégico para fortalecer todo o ecossistema e garantir o futuro da nossa atividade no Brasil,” finaliza Daniel Queiroz.

A divulgação dos vencedores do 1º Festival Nacional da Propaganda será feita online, pelo canal da Fenapro no YouTube: https://youtube.com/@fenaprocontent?si=EHYQdHqgfBJIdTfH do festival: https://www.instagram.com/festivaldapropaganda?igsh=dHhxZXk3eG5yNjYz

Sobre o Sistema Nacional das Agências de Propaganda

O Sistema é composto pela Fenapro (Federação Nacional das Agências de Propaganda), 19 Sinapros (Sindicatos das Agências de Propaganda) e 3 Delegacias, que, juntos, estão presentes em todo o território nacional e representam os interesses de um setor que impulsiona a economia brasileira, atuando na defesa, fomento e permanente transformação e evolução das agências de propaganda.

Uma das grandes conquistas deste ciclo de gestão foi o maior engajamento das lideranças associativas e a integração dos Sinapros em todo Brasil, permitindo o compartilhamento de serviços e informações. Atualmente, o Sistema conta com mais de 200 lideranças associativas engajadas em prol do setor, refletindo a mobilização e engajamento de lideranças empresariais e associativas que servem de referência para o mercado.

Com seu modelo de gestão totalmente reformulado, e cada vez mais voltado à prestação de serviços relevantes para as agências associadas, esse processo de fortalecimento dos Sinapros é desenvolvido em torno de metodologias de gestão, e passa a contar com um programa chamado Sinapro Academy para apoiar a renovação e capacitação das lideranças associativas frente aos desafios no comando da entidade. Entre as diversas frentes de desenvolvimento, o programa estabelece KPIs de desempenho em torno do Fortômetro, um mecanismo especialmente criado para guiar os Sinapros no desafio de se tornarem cada vez mais fortes.

O Sinapro posiciona-se como o principal suporte estratégico para o desenvolvimento e transformação do negócio das agências de propaganda em todo o território nacional.