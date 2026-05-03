Show de Shakira reúne 2 milhões em Copacabana e movimenta R$ 800 milhões no Rio

Shakira levou uma multidão à Praia de Copacabana na noite deste sábado (2). Segundo a prefeitura do Rio de Janeiro, cerca de 2 milhões de pessoas acompanharam a apresentação gratuita, realizada dentro do evento “Todo Mundo no Rio”.

De acordo com a administração municipal, o megaevento movimentou aproximadamente R$ 800 milhões na economia da cidade, reforçando o impacto de grandes espetáculos no turismo e no comércio local. Em publicação nas redes sociais, o Executivo destacou a dimensão do evento ao afirmar que “o grande evento é o Rio”.

O prefeito Eduardo Cavaliere também celebrou o público expressivo e afirmou que a artista “fez história” na capital fluminense, citando dados oficiais da prefeitura e da Riotur.

O público registrado ficou ligeiramente abaixo do show de Lady Gaga, que reuniu 2,1 milhões de pessoas em 2025, e acima da apresentação de Madonna, que levou 1,6 milhão em 2024. As três artistas foram atrações principais em edições diferentes do projeto, que chegou à sua terceira realização em 2026.

Durante o espetáculo, Shakira apresentou sucessos consagrados como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever” e “Waka Waka (This Time for Africa)”. O show também contou com participações de artistas brasileiros, como Anitta, Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Maria Bethânia, em momentos que misturaram repertório internacional e clássicos da música nacional.

A apresentação integra a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, iniciada em 2025 no Brasil, com shows no Estádio Nilton Santos e no Morumbis. A agenda internacional segue até outubro, com encerramento previsto em Madri, na Espanha.

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