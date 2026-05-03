Finalista do The Voice Brasil, Bell Éter canta ‘Grandes Vozes’ no Sesc Teatro Prosa

O Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande (MS), recebe no dia 08 de maio, às 19h, o show “Bell Éter canta Grandes Vozes”. A apresentação faz parte da programação cultural do espaço e tem classificação livre, permitindo o acesso de públicos de diferentes faixas etárias.

O espetáculo é apresentado pela cantora Bell Éter e tem como proposta a releitura de músicas de artistas da cena brasileira e internacional. O repertório reúne canções de gêneros como MPB, pop, soul e R&B, com foco na interpretação vocal.

A construção do show estabelece relações entre diferentes gerações da música. A seleção inclui aproximações entre nomes como Maria Bethânia e Marília Mendonça, Djavan e Liniker, além de Whitney Houston e Sam Smith, destacando elementos de estilo e performance vocal.

A apresentação segue um formato intimista, com ênfase na execução das músicas e na condução vocal. A proposta do espetáculo é apresentar diferentes interpretações de obras conhecidas, evidenciando permanências e mudanças ao longo do tempo.

O evento será realizado no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200, na região central de Campo Grande. A unidade é conhecida por sediar atividades culturais abertas ao público ao longo do ano.

Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis para retirada a partir das 14h do dia 01 de maio, por meio da plataforma Sympla. A orientação é que o público realize a reserva antecipadamente, devido à limitação de lugares.