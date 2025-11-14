Sextou! Rodeio, samba, teatro e hip hop marcam fim de semana em MS

Samba da Encruza

Com a intenção de celebrar a cultura popular, a ancestralidade e a resistência, o Samba da Encruza ocupa as ruas com batida, ritmo e emoção, no próximo sábado (15), a partir das 16h, no Jardim Seminário.

Inspirado nas tradições que unem música, dança e memória, o evento valoriza as raízes africanas e mantém viva a herança do povo preto através do samba.

Nesta primeira edição, o público poderá participar da roda, cantar e dançar junto com as apresentações de DJ Renan Cruz, Juci Ibanez e Pegada de Macaco, em um movimento que celebra a força da coletividade e da ancestralidade.

Além do samba, haverá venda de comidas e bebidas para quem quiser curtir a festa com ainda mais sabor. O Samba da Encruza acontece dia 15 de novembro, a partir das 16h, Rua Marechal Câmara, 959, Jardim Seminário. A entrada é gratuita.

CLC realiza etapa do laço comprido e bailão

O CLC realiza no próximo fim de semana, de 14 a 15 de novembro, a 8ª etapa de laço comprido, reunindo os melhores laçadores que competirão nas diversas modalidades individuais e por equipe e que pontuarão para a grande final que acontece em dezembro.

Além da competição, as famílias Campo-grandenses poderão aproveitar o bailão com o grupo Pé de Cedro, que acontece no dia 15 de novembro (sábado), a partir das 20 horas. A entrada é gratuita.

O evento promete ser um grande encontro entre o público que gosta desses esportes, reunindo famílias, amigos e esportistas. “O CLC já se tornou referência na realização de grandes eventos do laço comprido e nesse fim de semana vamos realizar mais uma etapa, sempre com profissionalismo e reverenciando esse esporte que faz parte da cultura e da tradição sul-mato-grossense”, enfatizou Abeldes Pitiço Junior.

Pitiço reforçou o convite. “O CLC está de portões abertos para as famílias, tanto para quem quer assistir à etapa, quanto para quem quer se divertir com nosso bailão”.

O grupo Pé de Cedro tem um repertório que vai do chamamé ao sertanejo raiz, passando pela vaneira e o baile carapé. Composto por músicos experientes da cena local, o grupo surgiu da união de amigos liderados pelo cantor e compositor Iko Cordeiro e sua formação inclui: Rodrigo Nogueira (sanfona), Alfredo Leal (violão de nylon e voz), Vini Cordeiro (violão e vocais), Leandro Valentin (baixo e voz), Paulinho Cavalari (bateria e voz), além do Iko Cordeiro (violão de aço e vocais).

O evento tem entrada franca. O CLC fica na MS 010, saída para Rochedinho. A estrada é asfaltada até o Parque do Peão e quem for prestigiar a 8ª etapa do Laço Comprido e também visitar a estátua do Cantor João Carreiro.

SEXTA-FEIRA (14)

Cerrado Abierto

Nesta sexta-feira, o Sesc Teatro Prosa recebe mais uma programação do projeto ‘Cerrado Abierto – Mostra de Danças Contemporâneas’, a partir das 19h, com Mostra de Videodança e às 19h30, com o espetáculo ‘Peça Única’, da House of Hands Ups, coletivo de MS voltado para a afirmação de identidades LGBTQIAPN+ por meio da arte, da dança e da vperformance. Com 11 performers em cena, a peça se inspira na cultura das ballrooms, na técnica de dança vogue e na moda como linguagem para investigar os limites da beleza, da imagem e da organização de um coletivo. A classificação é a partir dos 12 anos, e ingressos estão disponíveis no Sympla.

Show de Esteban Tavares

Músico, compositor e produtor gaúcho, iniciou sua carreira autoral com o projeto ‘Abril’. Ele alcançou sucesso como baixista da Fresno, e logo em seguida a sua saída da banda, lança seu primeiro álbum solo, ‘¡Adios Esteban!’ de 2012. De lá pra cá, integrou como guitarrista na banda de um dos maiores nomes do rock nacional, Humberto Gessinger (ex Engenheiros do Hawaii), e lançou mais três álbuns de estúdio: ‘Saca La Muerte de Tu Vida’ (2014) e ‘Eu, Tu e o Mundo’ (2017) e ‘Toda Mañana Tendrás Una Nueva Canción: Rosario’ (2019), além de EPs e singles. O show ‘Voz e Violão’, será realizado no Mirante Stage (Rua Doutor Zerbini, 53), com abertura das portas às 21h e show de Sem Fabios às 22h. Ingressos no Sympla.

Feira Baobá

Toda segunda sexta-feira do mês é dia de Feira Baobá, das 18h às 22h, na Praça Brasilina de Aguiar (Praça Caiçara), na rua Vila Lobos, 15, bairro Caiçara. Nesta edição, a feira será especial ‘Vozes Negras, Raízes Vivas!’, com muita economia criativa, apresentações ao vivo e gastronomia. Além disso, a feira promove a campanha ‘Baobá Solidário’ com doações de roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis, que serão destinados à OPAMAS e Fraternidade Despertar.

Festival Pantaneiro em Rio Verde

Desde quinta-feira, o município de Rio Verde realiza a 4ª edição do Festival Pantaneiro, na Praça das Américas, com entrada gratuita e muita música, dança, arte, gastronomia e exposições. O festival dará destaque ao trabalho de artesãos e produtores locais, que poderão expor e comercializar seus produtos. Dentre os destaques do evento, haverá a chegada dos cavalos pantaneiros, prova de laço comprido, palestras sobre a valorização do Pantanal e premiação do Festival Gastronômico.

Espetáculo “No Vale dos Sentimentos Perdidos”

Depois de passar pelo Teatro Aracy Balabanian e SESC Lageado, com público maior de 300 pessoas, o Grupo Prisma apresenta gratuitamente o espetáculo infantil “No Vale dos Sentimentos Perdidos”, nesta sexta-feira (14), às 15h, no auditório do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Hércules Mandetta, Rua Barbacena, s/n – Jardim Noroeste. Com entrada limitada, os interessados devem chegar com 30 minutos de antecedência para garantir seu ingresso.

SÁBADO (15)

Feira São Bento

Nesta edição, a Feira São Bento realiza o Encontro dos Chamamezeiros, que trará para a Praça República do Líbano, no Jardim São Bento, a rica tradição do Chamamé, além de barracas com delícias e um ambiente familiar, das 18h às 22h. A feira também está com a campanha ‘Operação Natal – Feira São Bento’, com arrecadação de brinquedos, produtos de higiene e ração para cães e gatos.

Festival Estação Hip Hop

Nos dias 15 e 16 de novembro, Nova Andradina será tomada pela energia vibrante do Festival Estação Hip Hop, que chega à sua segunda edição com uma programação intensa e gratuita na Praça das Águas. O evento celebra o Dia Municipal do Hip Hop e promete reunir música, poesia, dança, esporte e arte de rua em um verdadeiro encontro de linguagens urbanas. No sábado (15), o público poderá acompanhar a batalha de rima entre MCs e o street skate, voltado aos praticantes do skate de rua. No domingo (16), será a vez do slam de poesia, com performances autorais, e da batalha all style, que reúne dançarinos de diferentes estilos em duelos criativos.

Projeto “Circo Fronteira”

Em sua última apresentação do projeto ‘Circo Fronteira’, do Circo Le Chapeau, chega em Corumbá neste sábado, com o espetáculo ‘Tradicional Pocket Show’, após passar por três cidades da linha de fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. A apresentação será às 18h, em frente ao Massa Barro, Bairro Cervejaria, com malabaristas, acrobatas, bailarinas, equilibristas e mais.

Shopping Norte Sul

O Natal vai começar no Norte Sul Plaza, no dia 15 de novembro (sábado), o Papai Noel chega em grande estilo para abrir oficialmente a temporada natalina, trazendo consigo um cortejo repleto de alegria, música e personagens encantados. O bom velhinho fará cortejo no corredor, com trupe natalina e encerra na decoração de natal do estabelecimento. A partir das 16h, o público poderá aproveitar uma tarde repleta de atividades gratuitas e diversão para todas as idades, com oficinas temáticas, pinturinha facial, pipoca e algodão doce, que ajudam a espalhar o clima de festa pelos corredores do shopping

Às 17h, a Banda da Polícia Militar se apresenta com um repertório de clássicos natalinos que promete emocionar o público e preparar o clima para a chegada do bom velhinho. Logo depois, às 18h, acontece o grande momento da chegada do Papai Noel, que desfilará em cortejo pelos corredores até a decoração principal, inaugurando oficialmente o Natal 2025 do Norte Sul Plaza.

DOMINGO (16)

Feira Bosque da Paz

Das 9h às 15h, a arte de empreender se une na Feira Bosque da Paz (Rua Takaiassu, Carandá Bosque). A edição deste domingo será especial Black Week, com descontos incríveis e oportunidades para antecipar as compras de Natal, além de música ao vivo, comidas, artesanato autoral, moda, arte e diversão para toda a família. Haverá shows da Cia de Brincantes, com canto, dança e oficina de confecção de brinquedos; Banda de Ontem, com repertório de clássicos do pop rock; Júnior Rodrigues; e feira de adoção Pet.

Stand up Afonso Pena

Neste domingo, às 20h, no Teatro Dom Bosco, o comediante, humorista, roteirista e escritor Afonso Padilha realiza seu ‘Novo Show’, com uma visão única e tragicamente engraçada sobre a vida. Neste novo show, Padilha aborda temas como o fim do mundo (sim, do jeito mais engraçado possível), amigos entrando na vida adulta – e virando pais –, e seus medos mais íntimos, transformando tudo em situações cômicas que só ele sabe contar. Com seu estilo inconfundível, Afonso mais uma vez nos convida a dar boas risadas com suas histórias e comentários, tudo baseado em suas próprias experiências. Ingressos disponíveis no site Realiza Shows.

Projeto ´EntreLaçadas´

Pelo projeto ´EntreLaçadas´, a intérprete-criadora Ariane Nogueira estreia o solo “Código Genético”, um mergulho afrofuturista onde corpo e memória se entrelaçam no palco. A apresentação no domingo (16), às 16 horas, no teatro Aracy Balabanian (na mostra Cerrado Abierto). O projeto está sendo realizado com o incentivo do FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), pela Fundac (Fundação Municipal de Cultura) e pela Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Por Carolina Rampi