Praça Ary Coelho terá horário especial durante o período de Natal; confira

Para entrar no clima de Natal, a Praça Ary Coelho passará por serviços de poda, limpeza e montagem da estrutura natalina até o dia 28 de novembro. Após a ‘repaginada’, a partir do dia 29, o espaço será aberto ao público das 17h às 23h.

Durante o dia, a praça permanecerá fechada durante o dia para os serviços de manutenção e limpeza. O encerramento da programação ocorrerá em 31 de dezembro, com uma apresentação cultural.

A medida tem como objetivo garantir a organização e o bom funcionamento da programação natalina, oferecendo à população um ambiente seguro, limpo e acolhedor para as celebrações de fim de ano.