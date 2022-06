Shakira termina com Piqué após descobrir traição e passa a seguir Chris Evans e Henry Cavil nas redes sociais

Durante a metade dessa semana, não se falava em outra coisa além dos boatos que rondam o relacionamento da cantora Shakira com o jogador Gerard Piqué, segundo informações, a cantora teria descoberto uma traição do jogador e ao que tudo indica, o casal já não está mais morando junto e a separação é consolidada.

Na manhã de hoje (3), a informação é que Shakira passou a seguir diversos astros de Hollywood nas redes sociais, como Chris Evans e o ator Henry Cavil. Chris Evans ainda retribuiu o follow da colombiana.

A história do casal

Eles se conheceram durante as gravações de Waka Waka, música oficial da Copa do Mundo da África do Sul de 2010. Algumas versões, entretanto, apontam que eles já haviam se encontrado em Madrid antes disso.

Shakira chegou primeiro a África do Sul, mas foi Piqué que teria enviado a ela uma mensagem de texto com o pretexto de conhece-la melhor.

“Eu perguntei a ela: ei, qual é a temperatura na África do Sul? É a típica pergunta estúpida. Uma resposta normal seria ‘está muito frio, traga um casaco’, mas ela detalhou como estava frio a cada hora. E eu disse a mim mesmo: ‘Isso não é normal‘“, lembrou Gerard em uma entrevista no ano passado.

O casal possui dois filhos e estavam juntos a cerca de mais de 12 anos.

