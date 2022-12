Natal nos bairros chega ao Tarsila do Amaral; programação segue na Cidade do Natal e na 14 de Julho

Na antevéspera do Natal, Campo Grande segue recheada de atrações natalinas para todos os públicos. Nesta sexta-feira (23), o Natal nos bairros chega ao bairro Tarsila do Amaral, a programação do “É Natal em toda a Campo Grande”, conta ainda com a Cidade do Natal, show na praça Ary Coelho e Parada Natalina na 14 de Julho.

O Natal dos bairros buscar levar a magia das festas natalinas as regiões mais afastadas da Capital, a ação conta com distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, brinquedos infláveis trazidos pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), pinturas faciais nas crianças, contação de histórias com Emília Musical e a presença do bom velhinho em pessoa, o Papai Noel, que chegará com o ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

Nesta sexta-feira ocorre a última Parada Natalina na Rua 14 de Julho, o desfile será em dois horários, às 19h e as 21h e inicia na Rua Maracaju, sentido Centro/Bairro e conta com mais de 30 personagens, incluindo o Sr. e Sra. Rena e um cortejo musical.

Até o dia 15 de janeiro a Cidade do Natal segue aberta com diversas atrações que incluem cortejo musical, Parada Natalina, trenzinho, presépio com uma árvore Oliveira de 200 anos, e a tão disputada roda gigante, que neste ano, conta com recursos de acessibilidade. Lá os campo-grandenses podem visitar a Casa do Papai Noel e se deliciar nas 11 tendas gourmet com refeições a partir de R$ 10.

Neste ano, a Cidade do Natal homenageia a prédios históricos de Campo Grande, como o Colégio Oswaldo Cruz, Pensão Pimentel, Hospedaria Ramalho, Hotel Americano e Casa do Artesão.

Confira a programação:

Cidade do Natal

Data: Até 15/01

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Horário: das 17h às 23h

Natal nos bairros – Aero Rancho

Data: 23/12

Local: Centro Poliesportivo, localizado na Rua Santo Augusto, s/n – Jardim Vida Nova

Horário: 11h

Região: Segredo

Show na praça Ary Coelho

Data: 23/12

Local: Praça Ary Coelho

Horário: 20h

