Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas em plena luz do dia na Praça Ary Coelho

Três homens de 20, 22 e 25 anos e uma mulher, de 21 anos, foram presos em flagrante na manhã de ontem (14), por traficar drogas em plena luz do dia na Praça Ary Coelho, no centro de Campo Grande.

Os suspeitos foram presos durante operação da Polícia Civil por meio da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) enquanto comercializavam entorpecentes em um banco da praça Ary Coelho, as drogas eram ocultadas em local chamando “guarda-roupas” localizado em uma banca de celulares próximo ao local.

Em entrevista ao Estado Online o delegado titular da Denar, Roberto Guimarães, detalhou a dinâmica do crime.

“Os usuários chegavam na praça em um banco localizado na esquina entre as ruas 14 de julho e a 15 de novembro e os traficantes já ficavam sentados esperando. Quando o usuário chegava o traficantes pegava a droga e ali mesmo era feita a venda”, disse.

Segundo o delegado, os entorpecentes eram vendidos em poucas porções para dificultar a caracterização do tráfico e ao serem abordados os suspeitos relatavam ser usuários e que a droga seria para consumo próprio, contudo, no dia da prisão os policiais já monitoravam o local.

“Desde os primeiros horários da manhã os policiais já estavam na praça infiltrados e a partir do momento em que os usuários fizeram a compra dos entorpecentes eles foram abordados e os traficantes foram presos, inclusive a mulher que trabalhava na banca, com ela foi encontrada uma pedra de pasta base de cocaína e uma balança, a pedra iria ser diluída em pequenas porções e posteriormente vendida na praça”, explicou Guimarães.

Os três homens envolvidos no crime possuem uma extensa ficha criminal, dois deles cumpriam pena em regime aberto. A mulher que era funcionária da banca de celulares ficava responsável por receber e distribuir os entorpecentes.

Os quatro envolvidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e serão apresentados em audiência de custódia.

Confira mais informações com o repórter João Gabriel Vilalba:



Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.