São Paulo vence Atlético-GO e disputa por vaga na Libertadores fica acirrada

O São Paulo venceu o Atlético-GO por 2 a 1 na noite de ontem (27), no Morumbi, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Tricolor entrou de vez na disputa por uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

A vitória veio com muita emoção, apenas com um gol de Luan no minuto final de jogo. Junto com o volante, Felipe Alves foi o grande personagem da partida e, com ótimas defesas, garantiu o trunfo são paulino. A equipe do Morumbi chega aos 50 pontos, se mantém na oitava posição e agora tem um confronto direto com o Atlético-MG pela frente. O Atlético-GO segue com 33, na 17ª posição, e conhece de novo uma derrota após cinco rodadas.

Como foi São Paulo x Atlético-GO

A partida começou com domínio tricolor. Logo nos primeiros minutos Calleri recebeu lançamento no ataque, ajeitou de cabeça e Patrick finalizou de esquerda, para fora, após desvio. Entretanto, ao longo da partida o Dragão arrumou a casa e também conseguiu chegar com perigo. Aos 5′, Wellington Rato recebeu a bola na intermediária livre após erro de Colorado e conseguiu encontrar Airton na área. O meia bateu cruzado e exigiu boa defesa de Felipe Alves.

O Tricolor continuou com a posse de bola e seguia levemente melhor que o adversário. Aos 21′, Luciano, de novo, avançou livre na intermediária buscando espaço para a finalização. Como não conseguiu, rolou para Patrick na esquerda, que emendou com o cruzamento na medida para Calleri desviar e marcar o primeiro gol tricolor.

Após o gol, o São Paulo diminuiu o ritmo e viu o Atlético crescer na partida. os 31′, Baralhas aproveitou um passe colocado de cabeça na entrada da área e finalizou com muito perigo.

Na segunda etapa, o São Paulo piorou e viu o Atlético-GO crescer. O gol de empate saiu aos 27′. Baralhas interceptou o lançamento de Rafinha, foi conduzindo a bola até a entrada da área e bateu com categoria, mandando no ângulo, para marcar um golaço e deixar tudo igual no Morumbi.

O Atlético-GO só não virou o jogo por causa de Felipe Alves. Aos 35 minutos, Luiz Fernando recebeu dentro da área e bateu forte, obrigando o goleiro do São Paulo a fazer mais uma grande defesa para salvar sua equipe no Morumbi. Depois, aos 43, Churín saiu cara a cara com o camisa 1 tricolor, que fez outra ótima intervenção.

Nos minutos finais, Luan, que vinha de graves lesões ao longo da temporada e entrou no segundo tempo se sagrou o herói para os são paulinos. O jogador aproveitou o rebote na entrada da área para bater rasteiro. O goleiro, adiantado, nada pôde fazer. Final de jogo 2 a 1 São Paulo.

