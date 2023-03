Sexta-feira é dia de programação em shoppings e espetáculo teatral

Sexta, sábado e domingo estão recheados de diversão, em Campo Grande! Hoje, começa a Copa HRT de Motovelocidade 2023, com os melhores pilotos do Centro-Oeste disputando a vitória, levando diversão e segurança para a família, no Autódromo Internacional. A disputa é aberta ao público, a partir das 8h30 no sábado e domingo, e a entrada é 1kg de alimento não perecível ou R$ 20. Confira essas e outras atrações:

Shopping Norte Sul Plaza

Durante o horário de funcionamento do shopping, das 10 às 22h, acontece o “Mundo da Lua”, com uma aventura espacial da Turma da Mônica, na praça de eventos. A atração estará por lá até 31 de março. E, para aqueles que adoram curtir um bom filme por um ótimo preço, o Cinépolis está com a ação promocional “Todos Pagam Meia” na sexta-feira, então aproveite! E tem mais: os jogos de tabuleiro, biblioteca e área de lazer no Espaço Sesc estão disponíveis das 15h às 20h, gratuitamente, ao lado da loja Riachuelo.

Shopping Bosque dos Ipês

Instalado desde 4 de março no shopping, o “Museu das Ilusões”, inspirado nos principais museus de ciências e ilusão de óptica do mundo, é uma ótima pedida para o fim de semana. Já imaginou ver situações que parecem impossíveis? É isso que você encontrará no “Museu das Ilusões”, das 10h às 22h, da noite de terça a sábado, na praça central, com muitos espaços instagramáveis para registrar fotos incríveis e brincar com a mente! Ingressos à venda na bilheteria e online pelo Sympla: https://bileto.sympla.com.br/ event/80595/d/183249. A entrada é somente até às 21h.

Pátio Central Shopping

O pátio está com o happy hour especial da Semana da Mulher e, nesta sexta-feira, tem muito samba por lá, com a Juci Ibanez, das 17h30 às 20h. A programação promete alegria e muita música boa! O shopping do centro fica na rua Marechal Rondon, 1.380.

Blues Bar

Nesta sexta tem a “1ª Noite These Days no Blues”, com a banda Bon Jovi Cover. A abertura será das bandas Foogha e Noah e os Animais. O bar funciona a partir das 20h, na rua 15 de Novembro, 1.186. Para garantir seu ingresso é só acessar o Instagram: @ bluesbarms ou o site: www. sympla.com.br/bluesbarms.

Tatu Bola

A sexta-feira será de muito pop no Tatu Bola com Vitor Alves, das 19h30 às 23h30. Além da decoração inspirada no universo boêmio, o bar conta com um cardápio recheado de sabores brasileiros. O Tatu Bola fica na rua Espírito Santo, esquina com a rua Antônio Maria Coelho. O Instagram para obter mais informações é: @tatubola.bar

Eco Park

O maior parque aquático de Mato Grosso do Sul está com o day use a R$ 70 nesta sexta-feira, para adultos e R$ 50, para crianças de 6 a 11 anos. Convidados de sócio pagam R$ 50 em qualquer dia da semana, acompanhados do associado. O local possui restaurante com churrasco, bares com porções e muito mais! Mais informações: (67) 2020-0709 (WhatsApp)

Vitinho Park

Instalado no estacionamento do shopping Bosque dos Ipês até o dia 12, o passaporte para se divertir nesta sexta no Vitinho Park custa R$ 40, das 18h às 22h. O Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, bairro Parque dos Novos Estados.

Espetáculo ‘Até que a Morte nos Repare’

A peça teatral, com artistas amadores, acontece no Sesc Cultura, localizado na avenida Afonso Pena, 2.270. O espetáculo é gratuito e começa às 19h30, mas os ingressos devem ser retirados com 30 minutos de antecedência.

