Desafio em duas rodas: Motor Game celebra os motociclistas

Motor Game Day reúne motociclistas no estacionamento do shopping Norte Sul neste sábado, a partir das 16h.

A competição nasceu nos Estados Unidos, já foi realizada em várias capitais do Brasil e agora está em Campo Grande. O Motor Game Day é um dia dedicado aos motociclistas, para testarem suas habilidades de pilotagem em motos acima de 600 cilindradas. O estacionamento do shopping Norte Sul Plaza é o palco dos pilotos e das motocicletas neste sábado (11), a partir das 16h.

Conhecida como “Rodeo” no exterior, a competição é realizada anualmente entre os policiais com suas motos de modelo Harley-Davidson. Já no Brasil, segundo o organizador do evento, Diego Frank, a modalidade ainda está “engatinhando”. Em Mato Grosso do Sul, a ideia começou com a fundação de uma escola de pilotagem com intuito de capacitar motociclistas em pilotagem segura, a RF Bikers. Já em 2018, o evento começou a ser realizado no shopping Norte Sul Plaza, como um encontro de motociclistas, sem premiação e apenas para diversão.

Aos poucos, o Motor Game foi abrindo espaço para outras marcas e estilos de motos e agora, em 2023, a expectativa é receber em torno de 200 pessoas na competição. “Esperamos receber pelo menos 50 motos, acompanhadas de pilotos, familiares e simpatizantes do movimento motociclista, que deve atrair em torno de 200 pessoas”, disse o organizador, Diego Frank, que aguarda o público de fora também para conhecer o ambiente.

Segurança

Para Frank, que integra o grupo de motoclube “Knights Order Law Enforcement Motorcycle Club”, constituído majoritariamente por integrantes das forças de segurança, o Motor Game é um evento desafiador para realizar, pois exige preparação e segurança na montagem da pista. “A segurança é uma prioridade e uma preocupação. É difícil organizar uma atividade desse tipo, pois exige preparação da pista de cones e segurança dos participantes e também do público, que estará assistindo”, destaca, ressaltando a importância de reforçar os laços do motociclismo com a sociedade campo-grandense, promovendo a pilotagem segura.

Apaixonado por motos, Diego Frank vive o motociclismo na veia. Ele pilota sua Harley-Davidson diariamente, pelas ruas da Capital e tatuou seu amor pela moto no braço. Ele também participa de testes para concessionárias, pista do autódromo e estradas de chão. E não para por aí, hein, pois Frank se aventura em muitos projetos de motociclismo, participou do “Bonito na Trilha” como uma única moto, a Honda XRE 300 da Covel Motos e tem o projeto “MS em Duas Rodas”, com apoio da FundTur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), em que roda o Estado, mostrando roteiros turísticos. O diferencial deste projeto é a presença da esposa e dos filhos, que o acompanham no carro de apoio.

A motociclista Suely Furlan, que também possui uma Harley- -Davidson, passou na prova de habilitação para moto em janeiro de 2021 e, desde então, já realizou cerca de três cursos nesses dois anos de pilotagem, sempre treinando e fazendo aulas de motohabilidade. Suely destaca a importância do treinamento: “Para ter segurança na pilotagem é preciso treinar. Minha moto pesa, e preciso estar segura para sair com ela”.

Categorias

O acesso ao evento é aberto e os competidores serão divididos em três categorias: Motos Harley-Davidson (Touring, Softail e Sportster); Big-trail (todas as marcas de motos) e Sport (engloba naked e todas as marcas). E para quem pensa que são só motos de 600 cilindradas que serão recebidas no Motor Game Day, está enganado, “esperamos a participação de motociclistas com motos de menor cilindrada e, caso tenhamos participantes, também haverá a categoria motos entre 300 cc e 599 cc. A premiação terá o título de mais rápido na pista do desafio.

Além da competição, haverá também apresentação da banda de rock “O Condado”, a partir das 18h, degustação do energético Furioso, espaço de alimentação com o Classe A Food Truck e o La Carreta Chopp Truck.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS.

