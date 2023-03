Morador de rua que matou Danilo Cesar tem prisão preventiva decretada

Railson de Melo Ponte, 27 anos identificado como um morador de rua e conhecido como “Maranhão” teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça no caso do assassinato de Danilo Cezar de Jesus Santos, de 29 anos.

Maranhão confessou o crime após ser aprendido pela polícia. De acordo com a DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios), o rapaz afirmou ter matado o estudante de Antropologia Social da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) depois de saírem de um bar na mesma região.

