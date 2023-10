Após ouvir vozes, homem tenta matar vizinho a facadas

Um homem de 41 anos foi preso na noite de ontem (12), acusado de tentar esfaquear o próprio vizinho, de 69, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, ele disse que ouviu vozes e por isso tentou matar a vítima.

Conforme informações policiais apuradas pelo site Porã News, o autor foi até o portão do vizinho, armado com um facão. Ele entrou no quintal e deparou com o idoso sentado na varanda. Ao olhar para ele, disse as palavras “vou te matar, vou te matar”.

Assustado, o idoso tentou segurar os braços do autor, mas acabou ferido no pescoço. Ele pediu socorro aos vizinhos, quando a Polícia Militar foi acionada.

O homem foi preso em flagrante e ao ser questionado pelos militares, relatou que ouvia vozes. Diante dos fatos, ele foi encaminhado a delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

