Sesc Teatro Prosa tem três dias de programação gratuita com dança, música e espetáculo infantil

Agenda acontece entre 7 e 9 de maio com atrações para diferentes públicos

O Sesc Teatro Prosa terá três dias seguidos de programação cultural gratuita em Campo Grande, entre os dias 7 e 9 de maio. As atividades incluem dança, música e espetáculo infantil, com atrações para diferentes idades.

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 14h do dia 1º de maio, pela plataforma Sympla.

A abertura será no dia 7 de maio, às 19h, com o espetáculo de dança “Cabeça de Toco, Aqui Tudo é Mato”, dirigido por Eduardo Fukushima. A apresentação propõe uma reflexão sobre a relação entre o ser humano e a natureza, usando o corpo, a memória e o território como base, além de referências culturais e ambientais do Centro-Oeste. A classificação é de 16 anos.

No meio da programação, no dia 8 de maio, às 19h, o espaço também recebe o show “Bell Éter canta Grandes Vozes”, com releituras de artistas da música brasileira e internacional.

Encerrando a programação, no dia 9 de maio, às 16h, o público infantil poderá assistir ao espetáculo “Dona Joaninha e o Eclipse Solar”, do Grupo Casa. A peça acompanha a trajetória de uma personagem que reflete sobre relações, autonomia e encontros ao longo da vida. A classificação é livre.

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