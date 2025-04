Órgãos públicos têm semana esvaziada em Brasília por conta do feriado de Páscoa

Com a proximidade do feriado de Páscoa, os principais órgãos públicos em Brasília já operam com ritmo reduzido nesta semana. Câmara dos Deputados, Senado Federal e Supremo Tribunal Federal (STF) terão agendas limitadas, com sessões remotas ou sem deliberações presenciais.

Na Câmara dos Deputados, as votações estão previstas apenas para os três primeiros dias da semana, segunda (14), terça (15) e quarta-feira (16), em formato semipresencial. Isso significa que os parlamentares poderão participar e votar remotamente, por meio de um aplicativo disponibilizado pela Casa.

No Senado, a programação também será mais leve. Estão previstas apenas reuniões de comissões, sem sessões plenárias agendadas para votação de projetos.

No Supremo Tribunal Federal, a pausa será ainda mais significativa. Não haverá julgamentos presenciais durante a semana. As deliberações ocorrerão exclusivamente no plenário virtual da Corte.

Bastidores seguem em movimento

Apesar do calendário mais tranquilo, os bastidores da política permanecem agitados. Um dos temas mais sensíveis em discussão é o projeto de lei que propõe anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas em Brasília.

A proposta ainda divide opiniões. Enquanto a base governista trabalha para retirar assinaturas e impedir que o projeto avance, parlamentares da oposição articulam apoio para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a colocar o texto em votação.

Mesmo com o recesso informal, os próximos dias prometem movimentações nos bastidores que podem influenciar o cenário político após o feriado.

