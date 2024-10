Sesc Teatro Prosa! Semana tem dança, música, teatro e show em homenagem à Alzira Espíndola

De terça a sexta-feira atrações prometem agradar todos os gostos

A semana do Sesc Teatro Prosa será repleta de atrações que prometem agradar os mais variados gostos culturais, com espetáculo de dança, teatro, concerto musical e, encerrando o circuito, um show com homenagem à cantora Alzira Espíndola, uma das mais expressivas referências da música regional. Todos terão início às 19 horas, com ingressos pelo Sympla, limitados à lotação do espaço.

Na terça-feira, dia 29, haverá o espetáculo de dança com a cia Núcleo Fuga, que apresenta “Do que ainda não existe, ao que já não existe mais”. Uma performance com classificação indicativa de 16 anos, carregada de subjetividades e referências em sensações e lembranças.

Quarta-feira, dia 30, tem o concerto musical “Romances del Amor y de la Muerte”, com o músico catalão Antoni Rossell e Brasil Opus Música e será comandado pelo maestro Eduardo Martinelli e, na ocasião, haverá o lançamento do álbum gravado em Barcelona.

Quinta, 31, tem o espetáculo “Groselha” com cia Ofit. Diante do palco, em forma de encruzilhada, o público é levado à trama, uma livre adaptação da tragédia grega de Medeia, do clássico grego Eurípedes, que convida a todos a repensar sobre os dramas que permeiam nosso universo social. No centro do palco, uma mulher atriz negra que é porta-voz das inquietações do universo feminino, reivindicando seu espaço, seu corpo, sua vida e sua morte. Ao apresentar Medeia como figura central, busca-se pôr em pauta a construção histórica, política, cultural e social brasileira, tendo em vista o processo de embranquecimento populacional como meio de forjar uma “identidade nacional”. A classificação indicativa da peça é 14 anos.

Sexta, 01, encerrando a programação da semana, tem o show Elas Cantam “Alzira E”, que apresenta as múltiplas facetas da cantora, uma referência musical importante sul-mato-grossense. Em um verdadeiro pacote 3 em 1, o espetáculo trás releituras de sua obra, que traz um íntimo feminino como relevância, performadas por três importantes cantoras da cena do estado. Bianca Bacha, Lauren Cury e Karla Coronel se unem para esse momento único, refletindo a assinatura musical de cada uma dessas mulheres da nova geração da nossa música.

Serviço – O Sesc Teatro Prosa está localizado na Rua Anhanduí, 200. Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417. Acompanhe as ações do Sesc Cultura @sescculturams e Facebook/sescculturams e no aplicativo “Encontre no Sesc”.

