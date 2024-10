Filme sobre Bioparque Pantanal vence premiação em Festival Internacional de Cinema e Turismo

O filme institucional que celebra os dois anos do Bioparque Pantanal foi o grande vencedor da categoria ‘Turismo de Natureza’ no Festival ART&TUR, que ocorre na cidade de Lousã, em Portugal. O evento internacional é referência na área de cinema e turismo.

Com o tema ‘Além da Superfície, o filme’ mostra toda estrutura disponível com mais de 230 tanques e 40 mil animais, mas com foco no encantamento que o lugar traz para quem o conhece, pois além da beleza, tem educação por meio da conscientização ambiental, para que todos conheçam a fauna e flora da região.

Também destaca que o local foi pensado para todos, com acessibilidade, tecnologia, inovação e moderno para saúde e bem-estar dos animais, além de dispor de espaço para pesquisa e o melhor ambiente aos visitantes. Uma junção que desperta o “brilho no olhar” de quem conhece o maior circuito de aquários de água doce do mundo.

Representando o Governo do Mato Grosso do Sul, o secretário-executivo de Comunicação do Estado, Frederico Fukagawa Hozano de Souza, destacou a importância de vencer esta premiação, e assim divulgar cada vez mais o Bioparque para o mundo.

“Esta premiação é um reconhecimento do trabalho produzido, que teve como foco divulgar as belezas do Bioparque Pantanal e ao mesmo tempo mostra como este espaço foi preparado e adequado para receber a todos os públicos, com acessibilidade, modernidade e inclusão”, afirmou o secretário.

A diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri, comemorou a vitória. ‘Receber esse prêmio internacional é uma conquista que reforça o impacto do nosso trabalho não apenas na conservação e educação ambiental, mas também na forma como comunicamos a riqueza do Pantanal para o mundo de forma inclusiva. Esse vídeo é uma celebração do nosso segundo aniversário e um reflexo do compromisso de tornar o Bioparque um espaço de conexão entre ciência, natureza e pessoas, inspirando consciência ambiental’, Maria Fernanda Balestieri.

A 17° edição do Festival iniciou no dia 22 e termina nesta sexta-feira (25). Considerado um dos mais reconhecidos festivais de cinema de turismo do mundo, ele conta com premiações em várias categorias na área de meio ambiente e ecologia, turismo de natureza, cultura e patrimônio, serviços turísticos, música e dança, esporte e lazer, aventuras e expedições, entre outros.

Com Agência de Notícias MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram