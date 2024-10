Halloween! Dia das Bruxas terá exibição do filme “Extermínio”, com concurso de fantasia e show de rock

Cronosfera Filmes realizará exibição gratuita de cinema no dia 1º de novembro, oferecendo prêmios aos participantes

Com a chegada de outubro, a capital se transforma em um verdadeiro caldeirão de cultura e criatividade, onde o Halloween ganha vida em diferentes expressões artísticas. Neste cenário, a produtora de audiovisual Cronosfera organiza um evento temático que promete atrair os amantes do horror. O cinema, arte que há muito celebra o sobrenatural, será o palco de filmes clássicos do terror, enquanto concurso de cosplay e a apresentação da banda Heresia adicionam um toque especial à noite.

Programado para acontecer no dia 1 de novembro, no bar UataHell a partir das 18h30. A programação inclui a exibição gratuita do filme “Extermínio” (2002), dirigido por Danny Boyle, um marco do terror sci-fi que influenciou produções como “The Walking Dead” e “The Last of Us”.

A entrada é gratuita, e os participantes poderão aproveitar uma variedade de opções de alimentação e doces à vontade. A animação da noite ficará por conta da banda Herezia, que se apresentará ao vivo. Além disso, haverá um concurso de fantasias, onde o vencedor receberá um prêmio de 100 reais em bebida para consumir no estabelecimento.

A cosplayer Yasmin Coradelo também estará presente, interagindo com o público e registrando momentos especiais do evento. Os participantes são incentivados a vestir suas melhores fantasias para a ocasião, garantindo uma experiência imersiva e divertida.

Horror em CG

A equipe da Cronosfera Filmes é composta por profissionais dedicados, liderados por Esdras Nass Dürks, que atua como curador e mediador, além de ser o criador do conceito do projeto. Yuri Bervig da Cunha é o designer responsável pela estética do evento, enquanto Pedro Miyoshi ocupa a posição de produtor executivo. Matheus Andrade e Gabriel Reis cuidam da cobertura fotográfica, e Letícia Cinema também contribui como produtora executiva, com Kenneth apoiando a equipe como assistente.

A produtora que também realiza eventos culturais relacionados ao cinema, identificou a falta de um evento temático de Halloween que integre cinema e música em Campo Grande. Em entrevista, Esdras observou que a maioria das festas na cidade se limita a DJs e bebidas, sem capturar a verdadeira essência do Dia das Bruxas.

“O cinema é um dos principais representantes dessa época festiva, e decidimos inserir uma exibição no contexto de festa de Halloween, já que nenhum outro evento proporciona isso gratuitamente”, explicou Esdras para a reportagem.

O gênero principal da produtora é a ficção científica e fantasia, tanto nas produções futuras quanto nas exibições. O filme selecionado se destacou por sua atmosfera, trilha sonora e estética sombrias e perturbadoras, além de sua relevância para o gênero de terror e zumbis de maneira geral.

“Selecionamos as exibições de filmes com base em uma curadoria que abrange diferentes gêneros, diretores e países. Neste ano, o foco será em ficção científica, e buscamos incluir obras que representem a diversidade com temáticas; LGBTQIAPN+, estrangeiros, negritude, mulheres, além de filmes experimentais e clássicos”, relatou Esdras.

Para o evento, o filme foi escolhido por sua estética sombria, trilha sonora impactante e atmosfera perturbadora, além de sua relevância no gênero de terror e zumbis. A decoração ficará a cargo do bar Uatahell, que também disponibilizará uma mesa repleta de doces variados para os espectadores que comparecerem à exibição.

“A Cronosfera planeja expandir o espaço de exibição de filmes e tornar acessível e gratuito a todos, assim tornar a discussão sobre cinema, algo palpável e inclusivo, qualquer um pode pensar e opinar sem medo de falar o que pensa sobre o filme. Nosso diferencial é tentar fazer do cinema e da cultura, algo festivo e divertido, misturando com música, cosplay e etc”.

A participação no concurso de fantasia é aberta a todos, independentemente da idade ou gênero, sendo a criatividade o principal critério. As inscrições ocorrerão apenas no dia do evento, através de um QR code, e não há uma temática específica.

A exibição do filme, juntamente com o concurso, possui um significado especial para a equipe e para Esdras, que desde a infância tem o sonho de organizar uma festa temática de Halloween. Ele ressalta que não se lembra de nenhuma exibição de Halloween na cidade que tenha marcado a data de forma significativa. Além disso, a equipe destaca que o diferencial do evento será a diversidade, com opções para todos os gostos.

“Esperamos que as pessoas deixem de associar o cinema a algo puramente cult e elitista, entendendo que a arte também é diversão, é emoção, e pode ser sempre prazerosa e descontraída”, afirmou Esdras.

Sobre o filme

Lançado em 2002, “Extermínio” é um marco no gênero de terror, abordando questões pós-apocalípticas em um mundo devastado por um vírus que transforma rapidamente a maior parte da população em zumbis. O protagonista, Jim (Cillian Murphy), acorda em Londres sem memória dos eventos que levaram a essa catástrofe e deve lutar para sobreviver em meio ao caos.

Considerado um dos filmes de zumbis mais influentes deste milênio, “28 Days Later” foi dirigido por Danny Boyle, que utilizou uma estética de filmagem tremida e irregular para capturar a intensa luta pela sobrevivência nas ruas londrinas, ajudando a revitalizar o gênero zumbi no início dos anos 2000.

O filme terá uma sequência que se passará 28 anos após os eventos do longa de 2002. A informação foi revelada em dezembro do ano passado, e a nova trama irá desconsiderar “Extermínio 2”, de 2007, que não se conecta à narrativa original. O elenco conta com atores renomados, como Aaron Taylor-Johnson (O Dublê), Jodie Comer (Clube dos Vândalos), Jack O’Connell (Back To Black) e Ralph Fiennes (O Menu). A estreia está prevista para junho de 2025.

Herezia

A banda Herezia, formada em 2022, já acumula uma trajetória notável, com diversos shows realizados, inclusive fora da cidade. Em suas apresentações, a banda teve a oportunidade de reunir mais de 500 pessoas em eventos próprios, proporcionando momentos memoráveis para o público. A formação conta com Angelo Genovez na guitarra, Yan Chaves no vocal, Luccas Lima na bateria e Thiago Silva no baixo.

O grupo busca integrar essas influências, com um som que combina elementos modernos, como sintetizadores, em sua música. O objetivo é transmitir uma mensagem significativa ao público, refletindo as experiências e a diversidade de estilos que compõem sua identidade musical.Angelo afirmou para a reportagem que a banda transita por influências como Bring Me The Horizon, Avenged Sevenfold, Linkin Park, Slipknot e System of a Down, refletindo a essência do new metal. A proposta inclui também uma abordagem mais moderna, com a presença de artistas contemporâneos.

“Estamos empolgados para o evento, que promete ser uma noite memorável com um filme interessante. Não deixem de conferir! Além disso, a Herezia se apresenta na Garagem de Eventos no dia 2 de novembro, um dia após o Halloween da Cronosfera, junto com as bandas Arca e Líquido. Não percam essa oportunidade de curtir uma experiência de metal e diversão!”, concluiu Angelo.

Serviço

O Halloween da Cronosfera Filmes acontecerá na sexta-feira de Halloween, 1º de novembro, localizada na R. 15 de Novembro, 797, no Centro, a partir das 18h30. Para acompanhar o trabalho da Cronosfera Filmes, os interessados podem seguir o perfil @cronosferafilmes no Instagram. A equipe também está planejando um recorte de 2024 para 2025, que incluirá um especial de Natal, com detalhes que serão compartilhados pela plataforma.

Por Amanda Ferreira

