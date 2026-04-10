Gusttavo Lima e Daniel agitam Campo Grande no fim de semana

Além disso, há stand ups, teatro e feiras para a família

Expogrande

Após abertura com show nacional de Zezé Di Camargo, a 86ª edição da Expogrande segue nesta sexta-feira e sábado, com shows nacionais, parque de diversões, gastronomia, e o melhor do universo do agronegócio, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

A previsão, segundo o presidente da Acrissul, Guilherme de Barros Bumlai, é superar os números da exposição do ano passado, que movimentou R$ 641 milhões em negócios internos, com 250 expositores e mais de 125 mil visitantes. “Para este ano já crescemos pelo menos 20% no segmento dos leilões de animais, com uma previsão de bater os R$ 33 milhões do ano passado”, comparou Bumlai.

As vendas de ingressos para os shows da Expogrande encontram-se abertas. Neste ano uma novidade será um show especial no dia 20, dia seguinte ao encerramento da feira, em véspera do feriado, com o cantor Thiaguinho.

Nesta sexta-feira (10), quem sobe ao palco é o cantor Gusttavo Lima; já o cantor Daniel encerra a semana de shows, no sábado (11).

Baile do Grito

No dia 11 de abril a Acrissul promove o Baile do Fazendeiro. Para esse ano já estão confirmadas as atrações do tradicional Baile do Fazendeiro, também conhecido como Baile do Grito, no tatersal 2 da Acrissul, a partir das 22 horas.

O evento de gala faz parte da programação da Expogrande 2026. Os grupos Canto da Terra e Trem Pantaneiro sobem ao palco com o tradicional repertório de polca, chamamé, xote e vanerão para não deixar ninguém parado. Para fechar a noite, a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio traz todo o romantismo e a poesia da verdadeira música sertaneja.

O Baile do Fazendeiro foi, durante décadas, um dos eventos sociais mais importantes ligados à Expogrande, reunindo a elite da pecuária sul-mato-grossense em noites de grande prestígio e elegância.

SEXTA-FEIRA (10)

Show do álbum ‘Cadê? Cadê…’

O Sesc Teatro Prosa recebe nesta sexta-feira o show musical de lançamento do álbum ‘Cadê? Cadê…’ do cantor Guilherme Rondon, às 19h. O novo disco, já disponível nas plataformas digitais, marca um momento de maturidade criativa na carreira de Rondon. O público poderá acompanhar ao vivo as novas composições de “Cadê? Cadê…”, incluindo a faixa-título do álbum, além de revisitar músicas marcantes da discografia do artista. A apresentação promete um clima de encontro e celebração, reunindo diferentes gerações de músicos em torno da obra de um dos compositores mais importantes do Centro-Oeste brasileiro.

Lançamento do livro “A História de Leninha – A Sucuri do Pantanal”

A escritora sul-mato-grossense Sandra Andrade lança, nesta sexta-feira (10), em Campo Grande, o livro “A História de Leninha – A Sucuri do Pantanal”, obra inspirada na fauna pantaneira e em histórias reais de superação de animais vítimas de incêndios. Com ilustrações do biólogo Arthur Bellini, filho da autora, o livro acompanha a trajetória de uma serpente que enfrenta a devastação de seu habitat, abordando temas como preservação ambiental e resiliência. O lançamento acontece às 9h, na Escola Municipal Professora Elizabel Maria Gomes Salles, no bairro Santa Luzia, com entrada gratuita, reunindo educadores, autoridades e representantes do setor cultural em torno de uma narrativa que une literatura e consciência ecológica.

O Grito que Ecoa

A exposição coletiva “O Grito que Ecoa” chega ao Centro Cultural José Octávio Guizzo, onde ocupa a sala de exposições Wega Nery na terceira etapa do Circuito Coletiva Dorcelina Folador. Reunindo 14 artistas mulheres sul-mato-grossenses, a exposição articula pintura, arte têxtil, objetos, instalação e ações performáticas em torno de reflexões sobre feminicídio, violência de gênero e impunidade. Ao longo do circuito, as obras vêm sendo reconfiguradas a cada montagem, estabelecendo novos diálogos com os espaços e com o público. “O Grito que Ecoa” parte da ideia de que a arte pode operar como gesto de denúncia e memória. A exposição começa às 19h e a visitação é gratuita.

Feira Baobá

A 10ª edição da Feira Baobá ganha uma atmosfera especial de Páscoa nesta sexta-feira (10), reunindo sabores e criações da economia criativa em um encontro ao ar livre. Das 18h às 22h, o público poderá circular entre barracas com ovos de Páscoa recheados, bolos caseiros, doces artesanais e diversas opções gastronômicas, em um ambiente que valoriza a produção local e o empreendedorismo. A feira acontece na Praça Brasilina de Aguiar, conhecida como Praça do Caiçara, localizada na Rua Vila Lobos, 15.

Feira Sabores

Em Dourados, a Feira Sabores volta a movimentar o cenário cultural e gastronômico da cidade nesta sexta-feira (10), das 17h às 23h, no Parque dos Ipês. Com programação voltada ao lazer e à convivência, o evento reúne expositores de diferentes segmentos, com destaque para a produção local — de hortifrúti e produtos coloniais a artesanato e comidas típicas. A trilha sonora da noite fica por conta do Trio Embalo do MS, que leva ao público um repertório dançante marcado pelo bailão. Mais que um espaço de entretenimento, a feira reafirma seu papel no fortalecimento da economia criativa e no incentivo ao empreendedorismo regional.

Sexta no Sesc

O projeto Sexta no Sesc promove, no dia 10 de abril, uma noite dedicada aos clássicos do pop e do rock internacional com a banda sul-mato-grossense Cover Up, a partir das 18h, no Sesc Camillo Boni. Conhecido pela energia em cena e repertório dançante, o grupo revisita sucessos de diferentes gerações, com hits que vão de U2 e Michael Jackson a Coldplay e Bruno Mars. Formada em 2011, a banda se consolidou como uma das principais atrações do estado ao apostar em performances vibrantes e envolventes, que conduzem o público por uma viagem nostálgica entre os anos 1980 e a atualidade. Além da música, o evento contará com cardápio especial de pratos, porções e bebidas, completando a experiência.

‘Sexta é dia de história’

O Sesc Corumbá promove, nesta sexta-feira (10), mais uma edição do projeto “Sexta é Dia de História”, voltado ao público infantil e às famílias. A partir das 18h, a contadora de histórias Melina Melgar conduz uma sessão repleta de narrativas lúdicas, que mesclam humor e ensinamentos de forma leve e envolvente. Conhecida por transformar a palavra em experiência sensorial, a artista promete encantar as crianças e estimular a imaginação em um ambiente acolhedor. Gratuita e aberta a todas as idades, a atividade acontece no Sesc Corumbá, como uma opção cultural para o fim de tarde.

SÁBADO (11)

Espetáculo ‘Pinóquio’

Já no sábado é dia de programação infantil no Sesc Teatro Prosa, com o espetáculo Turma do Bolonhesa apresenta Pinóquio” com Cia Teatro do Mundo – Inspirada na obra de Carlos Collodi, a montagem conta a história do menino de madeira que anda, fala e sonha em se tornar um menino de verdade. Com teatro, contação de histórias, palhaçaria, humor, poesia e música, a Turma do Bolonhesa transforma esse clássico em uma experiência divertida e emocionante para todas as famílias.

Manu Kavallari – Canções da Noite

A cantora Manu Kavallari apresenta o espetáculo “Canções da Noite”, uma imersão sensível nas atmosferas dos boleros, serestas e serenatas que atravessam o tempo sem perder a força emocional. Em cena, a artista conduz o público por interpretações intensas e marcadas por uma presença feminina e sensorial, em que cada canção carrega histórias sugeridas tanto pelos silêncios quanto pelos gestos. A apresentação acontece no dia 11 de abril, às 19h30, no Teatro do Mundo, na Estação Cultural localizada na Rua Barão de Melgaço, 177, no Centro.

Nany People – Ser Mulher Não é para Qualquer Um

Em clima de celebração, Nany People retorna a Campo Grande com o espetáculo inédito “Ser Mulher Não é para Qualquer Um”, reunindo no palco marcos de uma trajetória marcante: 50 anos de carreira, 60 de vida, 40 desde sua chegada a São Paulo e três décadas de presença na TV. Com texto de Flávio Queiroz e direção de Marcos Guimarães, a montagem combina humor, música e imagens para revisitar memórias e afetos em uma narrativa leve e emocionante, inspirada na biografia homônima da artista. A apresentação acontece no dia 11 de abril de 2026, às 20h, no Palácio Popular da Cultura, com ingressos a partir de R$ 45, disponíveis pela Sympla.

DOMINGO (12)

Circula Cultura MS

Bodoquena se prepara para receber um importante evento cultural que promete movimentar a cidade e aproximar ainda mais a população das manifestações artísticas. A partir das 18h, o município será palco do projeto Circula Cultura MS, iniciativa que percorre diversas cidades do estado levando arte, entretenimento e inclusão cultural. A programação será realizada na Praça da Liberdade – Professor Irineu Okaneko.

Entre as atrações confirmadas está o espetáculo teatral “Com a Palavra, o Poeta”, que promete encantar o público com uma apresentação envolvente e cheia de sensibilidade. Além disso, o evento valoriza os talentos locais, com a participação das pratas da casa Moacir Chamamezeiro e Téo, levando a identidade cultural de Bodoquena ao palco.

Por Carolina Rampi

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