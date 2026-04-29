Sesc Teatro Prosa celebra o ‘Dia Internacional da Dança’ com atrações de Goiânia e regional

Espaço recebe espetáculos que destacam a diversidade estética e poética da dança contemporânea

O Sesc Teatro Prosa prepara uma programação especial para celebrar o Dia Internacional da Dança, comemorado em 29 de abril. Entre os dias 29 de abril e 2 de maio, o espaço recebe espetáculos que destacam a diversidade estética e poética da dança contemporânea, reunindo artistas e grupos que exploram diferentes formas de expressão corporal e narrativa.

Abrindo a agenda, o grupo Ateliê do Gesto (GO) apresenta duas obras que dialogam entre si pela sensibilidade e pela construção de sentidos a partir do movimento. O espetáculo “Dança Boba”, em cartaz no dia 29, propõe uma experiência baseada no improviso, em que dois intérpretes constroem, em cena, coreografias que transitam entre memória, nostalgia, leveza e ludicidade. A proposta valoriza a simplicidade e a espontaneidade, criando uma conexão direta com o público por meio de gestos e metáforas abertas.

No dia 30, o grupo retorna ao palco com “O Crivo”, obra inspirada em “Primeiras Estórias”, do escritor João Guimarães Rosa. O espetáculo investiga as relações humanas em um sertão simbólico, marcado pela solidão e pela introspecção. A trilha sonora, que inclui referências a compositores como Heitor Villa-Lobos, reforça a atmosfera sensível e intensa da montagem, na qual dois personagens atravessam encontros e conflitos em busca de compreensão sobre si mesmos e sobre o outro.

Encerrando a programação, o público infantil ganha destaque com o espetáculo “Kalivôno”, do grupo Renda que Roda. A montagem celebra as infâncias e a cultura popular brasileira, trazendo à cena elementos tradicionais e promovendo uma experiência artística inclusiva e acessível. A proposta valoriza saberes ancestrais e convida crianças e famílias a se conectarem com a arte de forma lúdica e sensível.

Com entrada gratuita e classificação livre, a programação reafirma o compromisso do Sesc com a democratização do acesso à cultura. Os espetáculos acontecem sempre às 19h, na sede do teatro, localizada na Rua Anhanduí, 200, no Centro. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente, com destaque para a alta procura já registrada para as primeiras apresentações.