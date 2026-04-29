CG veste Prada! Lojas da Capital se preparam para estreia de filme que une moda e jornalismo

Roupas, acessórios, maquiagens e até mesmo itens de papelaria entraram no mundo da moda, influenciados pelo lançamento do filme ‘O Diabo Veste Prada 2’, que estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (30), após uma espera de 20 anos desde o primeiro filme. A continuação traz de volta nomes de peso do cinema como Meryl Streep e Anne Hathaway e anima fãs do cinema, do mundo fashion e até mesmo do jornalismo, embalados pelo mundo das notícias do longa.

Mesmo que Campo Grande viva e respire o ar do mundo sertanejo, há quem trouxe as últimas novidades da moda relacionadas ao filme, surfando na onda da estreia. Na loja de maquiagem Tom Make, na 14 de julho, o filme virou promoção.

“Aqui na loja estamos fazendo o anúncio referente ao filme. Temos a promoção do batom vermelho, que levando um batom líquido mais um lápis de boca, sai por R$15,90, ou o batom em bala mais o lápis por R$12,90. Estamos tendo muitas vendas, as clientes estão adorando, mandando mensagem nas redes sociais agradecendo, porque quem vai assistir ao filme, quer combinar com a paleta, que é vermelho, preto, branco, bege”, explicou a vendedora Nick Taborga.

A nível nacional a Eudora, marca conhecida por parcerias como com a blogueira Niina Secrets, veio com uma linha especial para o filme: batom com chaveiro especial, caneta delineadora e paleta de sombras que reproduz a capa da da Runway, com um dos looks mais marcantes da protagonista. A linha está prevista para sair no dia 30 de abril, junto com o filme, mas mesmo com a data marcada, há quem procurou uma revendedora assim que viu o spoiler nas redes sociais.

“Os produtos da coleção estão bastante aguardados, porém ainda não está certo quando haverá a disponibilidade para as revendedoras; ao que parece só será no mês de junho”, adianta a revendedora Amanda Gimenes.

É um filme que vale a pena ter toda uma coleção especial sobre?

Fã do filme desde 2006, ela é uma das que estão ansiosas para os itens de beleza. “É um filme que vale a pena ter toda uma coleção especial sobre. E acredito que quem tem interesse no filme, também é um público que consome produtos de maquiagem, então faz sentido ter essa linha”, reforça. “O filme foi ganhando mais fãs durante esses 20 anos desde o primeiro, e espero conseguir assistir nas próximas semanas também”, finaliza.

Mas e os fãs, vestem o quê?

Lojas de departamento como C & A e Renner, como de costume, também aderiram a coleções inspiradas no filme, que deverá chegar nas lojas nas próximas semanas. Mas, para quem não aguenta de ansiedade e quer ir à pré-estreia com um look estiloso e fazendo referências às personagens, há lojas em Campo Grande que apostam em algumas peças.

A proprietária da loja de roupas Aurora, Nahama Coelho uniu sua marca com a paixão pelo filme e trouxe uma linha de t-shirts com estampas diferenciadas. A coleção estreou nesta terça-feira (28), e rapidamente esgotou nas lojas. Segundo ela, a reposição já está marcada para a semana que vem.

“Começamos a coleção do filme hoje e já está sendo um sucesso, estamos fechando várias vendas pelas redes sociais, é um filme muito aguardado por todo mundo. Chegou muita peça, com variedades de estampas e tamanhos. Ao total, temos cinco estampas disponíveis, mas até a quinta-feira (28) chegará novas”, disse ao Jornal O Estado.

“Temos clientes doidas ligando pra gente, comentando nos posts do Instagram. Como proprietária da loja gosto de ficar por dentro das tendências, e eu mesma amo o filme, então pensei que, assim como eu, quem for assistir vai querer ir vestida a caráter. Então tive que trazer para as minhas clientes”.

A loja ainda aproveitou para renovar o estoque de peças para montar looks com a t-shirt como calças jeans, de alfaiataria ou de renda e saias diversas.

A empresária Milene Falleiros Pires, proprietária da loja de roupas Tropicana, destacou que, apesar do um cenário econômico mais desafiador no país, a loja aposta em estratégias alinhadas ao que acontece ao redor. No período da Expogrande, a empresária intensificou as ações voltadas para o público da feira, e recebeu um retorno positivo. Agora, a equipe foi impulsionada pelo cinema, e buscou produtos que dialogassem com o momento, repetindo a estratégia adotada anteriormente com o sucesso do filme Barbie, quando as vendas foram expressivas graças à atenção a esses movimentos culturais.

“Empreender não é fácil, a gente precisa ter muito feeling, visão, estratégia e pensar o tempo todo como a gente faz para chamar a atenção da nossa audiência, visto que a gente não vende um produto de necessidade, querendo ou não, é algo mais supérfluo. Então, a todo momento nós temos que estar atentos e buscar a necessidade do cliente dentro do nosso ramo”, explicou.

A rotina de compras da loja é diária e, atualmente, é feita de forma online, sem a necessidade de deslocamentos frequentes para São Paulo. Milene explica que conta com assessores na capital paulista e uma rede de fornecedores construída ao longo dos anos, o que permite realizar pedidos todos os dias. As mercadorias começam a chegar à loja a partir de terça-feira e seguem até sábado, abastecendo o estoque de forma contínua. Essa reposição é organizada estrategicamente conforme o que acontece na cidade, como eventos e variações de clima, por exemplo, permitindo que a distribuição dos produtos ao longo da semana atenda às necessidades da loja de maneira planejada e eficiente.

Em ambas as lojas os preços das t-shirts são de a partir de R$79,90.

“A Cake veste Prada”

E não foi só na moda que o filme bombou. A rede de confeitaria Cake 67 resolveu inovar e criou um combo especial para o filme durante esta semana. “Ele vem com uma fatia de red velvet, com adicional de frutas vermelhas e um copo de café expresso com figurinhas relacionadas ao filme”, explicou a atendente comercial Hellen Calim.

O copo de café, inclusive, foi pensado no filme, já que o personagem Andy, como assistente de Miranda, tinha como função diária buscar o café da tirana, além da referências às grandes franquias de café, como a Starbucks.

“Aqui somos todos fãs do filme, porém a ideia veio da nossa proprietária que gosta muito do filme e se identifica muito com uma das personagens”, disse.

Segundo Hellen, após o anúncio do combo, houve procura tanto no presencial quanto pelo delivery. O combo sai a R$30 e segue até sábado na unidade da Afonso Pena e até o domingo na unidade bairro Universitário.

“Então dá tempo de pegar um combo na Cake e ir direto para o cinema!”, finaliza.

Sobre o filme

Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.

Por Carolina Rampi