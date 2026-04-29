Araruna Fest retorna a Campo Grande com mistura de gerações e grandes nomes do rock nacional

Com Frejat, O Bando do Velho Jack, Erica Espíndola, School of Rock e o retorno de Clemente Tadeu, festival acontece nesta quinta-feira (30), no Bosque Expo

A cena musical de Campo Grande se prepara para uma noite de grande movimentação cultural no dia 30 de maio, quando o Araruna Fest retorna para sua segunda edição com a proposta de reunir diferentes vertentes do rock em um único palco. O evento acontece no Bosque Expo, espaço localizado no Shopping Bosque dos Ipês, e promete atrair público diverso em busca de apresentações ao vivo e experiências coletivas.

Consolidando sua presença no calendário cultural da cidade, o festival aposta na mistura de estilos e gerações como principal diferencial. A programação reúne artistas consagrados e novos talentos, criando uma ponte entre diferentes momentos da música brasileira e ampliando o alcance do evento entre públicos variados.

Entre os destaques da noite está Frejat, figura conhecida no cenário nacional por sua trajetória no rock e por canções que atravessam décadas. Também sobe ao palco o grupo O Bando do Velho Jack, que carrega mais de três décadas de história e mantém uma base fiel de fãs, reforçando a identidade regional dentro do festival.

A programação ainda abre espaço para novas vozes e projetos que dialogam com diferentes públicos. A cantora Erica Espíndola leva ao evento sua presença de palco marcante, enquanto a School of Rock traz ao público apresentações com energia jovem e repertório voltado ao universo do rock.Com abertura dos portões prevista para as 17h30, o Araruna Fest organiza sua sequência de shows ao longo da noite,

Atrações

Entre os nomes confirmados para o festival, a presença de O Bando do Velho Jack reforça o peso da cena sul-mato-grossense no evento.

Em entrevista ao Jornal O Estado, o guitarrista Fábio Corvo adiantou que o repertório preparado para o Araruna Fest percorre diferentes fases da trajetória da banda, reunindo canções marcantes que ajudaram a consolidar o grupo dentro e fora do Estado, além de releituras que dialogam com a identidade regional.

“O show que a gente leva pro festival resume bem essa caminhada de três décadas. A ideia é passar pelos nossos discos e trazer aquilo que o público reconhece de cara, músicas que marcaram a história da banda. Também incluímos versões de canções ligadas à cultura local, mas com a nossa linguagem no rock. É uma forma de valorizar a raiz e, ao mesmo tempo, manter a energia que sempre guiou o trabalho do Velho Jack”, destaca.

Para o vocalista Rodrigo, do O Bando do Velho Jack, a participação no Araruna Fest vai além de uma simples apresentação. Segundo ele, o evento carrega um envolvimento genuíno com a cena musical local, impulsionado pela dedicação do organizador Patrick, que demonstra intenção de fortalecer e expandir o festival ao longo dos próximos anos. A banda também destaca a relevância de dividir o palco com nomes como Frejat e Erica Espíndola, além da presença formativa da School of Rock, que vem contribuindo para a renovação do público e de novos músicos na cidade.

“A gente percebe que há um cuidado com a cena e um desejo de fazer isso crescer. Dividir esse momento com artistas que a gente admira, como o Frejat, e ver iniciativas que aproximam os jovens da música, como a School of Rock, torna tudo ainda mais especial. E tem também a volta do Clemente Nascimento, que é uma figura importante do rock nacional, superando um momento difícil para estar no festival. Isso tudo dá um peso maior para essa edição e deixa a expectativa lá em cima”, revela.

A volta de Clemente Nascimento a Campo Grande marca um dos momentos mais simbólicos desta edição do Araruna Fest. O artista, referência histórica do punk rock nacional com a Plebe Rude, retorna à cidade após ter passado por um período delicado de saúde durante uma passagem anterior, reforçando o caráter afetivo da sua relação com o público local e com o evento.

“Pra mim é emocionante voltar a um lugar tão importante na minha trajetória. Foi em Campo Grande que eu literalmente renasci, me recuperei e consegui voltar a fazer o que eu mais gosto. E agora poder estar de volta, finalmente encontrar o público e compartilhar toda essa emoção que estou sentindo, é algo que não dá nem pra explicar direito”, afirma o músico para o Jornal O Estado.

Ingressos

Os ingressos para o Araruna Fest estão disponíveis para compra por meio da plataforma Sympla, com diferentes setores e opções que atendem a variados perfis de público. Os valores variam conforme a área escolhida, incluindo pista VIP, espaços com mesas tipo bistrô e setores organizados por localização, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes, o que amplia o acesso ao evento.

A organização alerta que o segundo lote já se encontra em fase final de vendas, indicando alta procura e expectativa de casa cheia. Além disso, a confirmação do retorno de Clemente Nascimento ao festival aumenta ainda mais o interesse do público, reforçando a importância de garantir o ingresso com antecedência para não ficar de fora de uma das principais noites dedicadas ao rock na capital sul-mato-grossense.

Serviço: O Araruna Fest acontece no dia 30 de maio de 2026, no Bosque Expo, espaço localizado no Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Consul Assaf Trad, nº 4796, no bairro Parque dos Novos Estados. A abertura dos portões está marcada para às 17h30. Ingressos no Sympla.

Por Amanda Ferreira