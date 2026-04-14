Sesc MS promove programação gratuita pelo Dia Mundial do Lazer em quatro cidades

Atividades seguem até quinta-feira (17) com ações recreativas e esportivas abertas ao público

O Sesc MS (Serviço Social do Comércio em Mato Grosso do Sul) realiza, até quinta-feira (17), uma programação gratuita em alusão ao Dia Mundial do Lazer, com atividades em Campo Grande, Aquidauana, Dourados e Ponta Porã.

A programação começou no dia 13 e segue ao longo da semana com ações recreativas e esportivas em diferentes unidades. Em Campo Grande, o Sesc Camillo Boni mantém atividades integradas às aulas coletivas e modalidades esportivas até o dia 17.

Também na Capital, o Pátio Sesc realiza atividades abertas ao público no Pátio Shopping Campo Grande, no dia 16, das 17h às 19h.

No interior do estado, a programação inclui um aulão de circuito funcional no Sesc Dourados, na quarta-feira (16), às 18h. Em Ponta Porã, o Sesc Ponta Porã promove, no mesmo dia e horário, um aulão de ritmos. Já o Sesc Aquidauana realiza atividade semelhante às 19h.

As ações deste ano seguem o tema “Lazer que inspira mudanças: voluntariado para um futuro sustentável”, que orienta a proposta das atividades desenvolvidas durante a semana. A participação é gratuita e aberta ao público.

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