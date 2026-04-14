Operação prende suspeitos de se passarem por policiais para furtar drogas em Campo Grande

A Polícia Civil deflagrou, entre os dias 13 e 14 de abril de 2026, a Operação Lealdade Corrompida, com o objetivo de cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Campo Grande. A investigação apura a atuação de um grupo suspeito de retirar entorpecentes ao se passar por agentes de segurança pública.

As apurações tiveram início após o registro de ocorrência que relatava a retirada de uma quantidade significativa de droga de uma residência. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos teriam agido de forma organizada, simulando uma ação oficial para acessar o imóvel e levar o material ilícito.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico prenderam temporariamente quatro investigados. Um quinto suspeito não foi localizado e é considerado foragido.

A operação contou com apoio de diferentes setores de segurança, incluindo a GISP (Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário) e as corregedorias da Polícia Penal e da Polícia Militar, que acompanharam as investigações e participaram do cumprimento dos mandados, especialmente nos casos que envolvem servidores públicos.

Além das prisões, foram realizadas buscas em diversos endereços ligados aos investigados. Nos locais, os policiais apreenderam aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos, quantias em dinheiro, armas de fogo, munições e outros objetos considerados relevantes para o avanço das investigações.

A ação também teve o suporte da Polinter e da DERF, que auxiliaram no cumprimento das ordens judiciais.

Conforme a Polícia Civil, a Operação Lealdade Corrompida faz parte de um conjunto de ações permanentes voltadas ao combate ao tráfico de drogas e crimes relacionados, principalmente aqueles praticados por grupos organizados e com uso de estratégias para dificultar a identificação.

As investigações seguem em andamento para esclarecer completamente o caso, identificar outros possíveis envolvidos e responsabilizar todos os participantes conforme a lei.