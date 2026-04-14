Serviços crescem 4,2% em fevereiro e acumulam alta de 6,8% em 12 meses em MS

Resultado coloca o estado entre os destaques do país, segundo dados divulgados pelo IBGE

O volume de serviços em Mato Grosso do Sul registrou crescimento de 4,2% em fevereiro de 2026, na comparação com janeiro, de acordo com dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No mês anterior, o avanço havia sido de 3,9%.

Na comparação com fevereiro de 2025, o setor também apresentou desempenho positivo, com alta de 4,4%. Já no acumulado de 2026, o crescimento chega a 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

O indicador de longo prazo mostra aceleração. O acumulado dos últimos 12 meses passou de 6,2% em janeiro para 6,8% em fevereiro, sinalizando manutenção do ritmo de expansão do setor no estado.

Além do volume de serviços, a receita nominal também avançou. O índice apresentou alta de 1,5% na comparação mensal, 4,7% frente ao mesmo mês de 2025, 5,6% no acumulado do ano e 9,7% no acumulado em 12 meses.

No cenário nacional, o desempenho foi mais moderado. O volume de serviços no Brasil teve leve variação positiva de 0,1% em fevereiro, com menos da metade das unidades da federação registrando crescimento no período. Entre os estados com resultado positivo, Mato Grosso do Sul aparece entre os principais destaques, ao lado de unidades como Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul.

Mesmo com o avanço no mês, o crescimento não foi uniforme em todo o país. Estados como São Paulo, Mato Grosso e Pará registraram retração no volume de serviços, influenciando o resultado nacional.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram