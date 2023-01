Sesc Lageado abre cursos de dança e música

Ofertando cursos de ballet, canto e diversos instrumentos musicais, como violão, viola, cavaquinho, violoncelo, violino, flauta doce e transversal, saxofone e teclado o Sesc Lageado está com vagas abertas para diversos cursos gratuitos para crianças e adolescentes de 5 a 16 anos.

As inscrições iniciam nesta segunda-feira, 23 de janeiro, e podem ser feitas pelos pais ou responsáveis legais do aluno, na própria unidade do Sesc Lageado. As vagas são limitadas e as aulas iniciam no dia 6 de fevereiro.

“Podemos dizer que o Sesc Lageado, além de ensinar música e dança, é uma ponte para ajudar os alunos a enxergarem além de suas realidades e alçarem novos voos para suas vidas”, destaca Cirlene Cruz, gerente da unidade Sesc Lageado.

O Sesc atua na área de Cultura com o objetivo de promover o bem-estar e proporcionar a transformação social de muitas pessoas. Isso é perceptível nas experiências de cada um dos alunos que participam dos cursos oferecidos pelo Sesc.

Informações:

Sesc Lageado – Rua João Selingardi, 483 – Parque do Lageado – Campo Grande

Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Contato: (67) 3378-1902/ Whatsapp: (67) 99838-1371

Leia mais: Sesc Lageado oferece 450 bolsas de cursos gratuitos

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.