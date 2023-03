Para zerar fila, programa vai atender 1.300 pessoas à espera de cirurgia de catarata

Prefeitura de Dourados lançou nesta segunda-feira (6), o Programa Municipal de Cirurgias Eletivas. Na primeira ação, a Sems (Secretaria Municipal de Saúde) irá direcionar o foco para a fila de espera de cirurgias de catarata, com objetivo de zerar fila com mais de 1.300 pacientes.

O prefeito Alan Guedes e o secretário de Saúde, Waldo Lucena, anunciaram o início do programa, acompanhados de vereadores e outros secretários municipais. Para viabilizar a primeira etapa do programa, a Secretária de Saúde ampliou convênio já existente entre o Município e a Funpema (Fundação Cardiogeriátrica), firmado exclusivamente com recursos da Prefeitura de Dourados. Na última quinta-feira (2), o primeiro procedimento foi realizado e a expectativa é que sejam feitas, em média, 50 cirurgias mensais.

De acordo com Alan Guedes, a Saúde de Dourados não ofertava esse tipo de cirurgia há quase oito anos. “Neste período, tivemos a oferta de cirurgias de cataratas pelo Governo do Estado através da Caravana da Saúde, mas para pacientes da macrorregião, não apenas para os douradenses. Desde 2015 a Prefeitura não ofertava essa cirurgia para os munícipes. Importante dizer que esse programa é para o atendimento dos residentes em Dourados”, explicou o prefeito, lembrando do convênio que o município tinha, até aquela data, com o Hospital Universitário da UFGD.

Segundo o secretário de Saúde, a fila de atendimento vai caminhar com controle da Central de Regulação. “Essa fila que a gente tem é separada entre todos os pacientes que atendemos da microrregião e os douradenses. Então a ordem de atendimento para esse procedimento seguirá dentro dessa fila com 1.328 pacientes de Dourados, já que esse programa que estamos implantando agora é exclusivo para os moradores do município. Os demais atendimentos seguem normalmente como sempre fizemos com os demais pacientes, inclusive de outras cidades”, afirma.

Para chegar ao paciente que precisa passar pela cirurgia, a equipe da Sems seguirá o protocolo já utilizado no caso de outras cirurgias. “Vai ser a mesma forma que utilizamos em outros procedimentos, através da Regulação que avisa a Unidade Básica de Saúde e esta entra em contato com o paciente”, completa.

Com o andamento da fila de cirurgia de catarata, o Programa de Cirurgias Eletivas vai chegar a outras áreas. “Já conseguimos fazer a primeira cirurgia de catarata através do contrato que temos com a Funpema, que é uma entidade filantrópica do município. A Secretaria de Saúde trabalha agora na construção da base para cirurgias obstétricas e para cirurgias de vesícula, esses são os três grandes eixos que vamos atacar neste programa, com reflexos, inclusive nos atendimentos e internações na UPA e no Hospital da Vida”, conclui o prefeito Alan Guedes.

