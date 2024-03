ODS nos Muros encerra com celebração projeto de arte e sustentabilidade neste sábado

Há 12 meses, 17 mulheres artistas iniciaram um processo que mudaria o pensamento de muitas pessoas através da arte. O projeto “Agenda 2030: ODS nos Muros”, coordenado pela Fuá Produções, chega ao seu fim neste sábado. E para fechar este ciclo, o projeto encerra suas atividades com um evento marcante, que acontecerá no sábado (23), a partir das 18h, na Estação Cultural Teatro do Mundo.

O evento contará com uma galeria digital, que mapeia todas obras produzidas ao longo do projeto, além de uma roda de conversa com as artistas participantes. Quem participar do evento, poderá conhecer os detalhes do mapa virtual, que contará com música ao vivo. A DJ Maíra Micura estará presente, havendo interpretação em Libras durante todo o encontro.

ODS Nos Muros

No projeto “Agenda 2030: ODS nos Muros”, participaram as artistas Alice Hellman, Bárbara Dantas, Bruna Maia, Daniele Castro, Érika Pedraza, Gabriela Bonifácio, Isabê, Jaqueline Cabral, Ladys, Letycia Almeida, Maria Angélica Chiang, Maria Auxiliadora, Maria Carol, Nathálya Escobar, Natacha IK, Patrícia Helney e Thalita Valiente. Foram essas 17 artistas mulheres que traçaram formas e cores para 17 muros de escolas públicas em Campo Grande.

Idealizado pela coordenadora da Fuá Produções, Julia Basso, o projeto visou representar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) através de mulheres artistas, onde, cada uma expressaria visualmente um dos ODS, transformando 17 muros de escolas públicas em verdadeiras obras de arte com mensagens poderosas de conscientização social e ambiental.

Erika Pedraza, uma das artistas participantes do projeto, afirma que além de Artista é professora de educação infantil e destacou a importância da profissão no seu processo criativo para a produção dos muros.

“Meu tema foi sobre educação. Refleti sobre o ambiente escolar, sobre a experiência que tenho. Vou completar 10 anos de sala de aula, sou mãe de uma criança autista e já lidei com várias crianças especiais, também PCD, em sala de aula. Eu busquei fazer uma reflexão do que eu penso que é a escola, os elementos que podem compor uma escola de qualidade, um ensino, como diz o tema.”

A artista Thalita Valiente, também membro do projeto, compartilha sobre sua experiência com o projeto e espera que sua obra de arte, através do muro, possa permitir que todos os que o vejam, possam refletir sobre a relação entre o ser humano e o meio ambiente.

“Podemos cobrar dos políticos e das empresas por um ciclo mais sustentável, seja na escolha de roupas sustentáveis, na redução do uso de plástico ou no consumo consciente de água. Minha intenção com aquele desenho é que eles se sintam conectados com a arte, que percebam que conseguem melhorar suas vidas.”

O projeto “Agenda 2030: ODS nos Muros” é resultado da parceria entre a Fuá Produções, a Mucha Tintas e Bernardo Bravo Produções, e conta com o financiamento do FIC – Fundo de Investimentos Culturais – da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado.

O evento de encerramento será aberto ao público e promete ser uma celebração da arte, da sustentabilidade e do protagonismo feminino em Campo Grande. www.fuaproducoes.com.br/.

Serviço: Projeto “Agenda 2030: ODS nos Muros” – Evento de Encerramento

Data: Sábado (23 de março)

Horário: A partir das 18h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo

Endereço: Rua Barão de Melgaço, n.º 177, Campo Grande

Entrada Franca

Por Amanda Ferreira

