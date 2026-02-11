Semana do Cinema termina nesta quarta com ingressos a partir de R$ 10 em todo o país

A promoção da Semana do Cinema 2026 chega ao fim nesta quarta-feira (11), após movimentar salas de exibição em todo o Brasil com ingressos a preços reduzidos. Em Campo Grande (MS), a campanha teve início na última quinta-feira (5).

Durante a ação, os bilhetes custam R$ 10 para sessões iniciadas até as 16h59. Já para os filmes exibidos a partir das 17h, o valor sobe para R$ 12.

Entre os títulos em cartaz estão “Destruição Final 2”, “O Som da Morte”, “Stray Kids: The dominATE Experience”, “Alerta Apocalipse”, “A Empregada” e “Avatar: Fogos e Cinzas”.

Além dos ingressos promocionais, redes de cinema também oferecem combos especiais com pipoca, refrigerante e outros produtos, com preços diferenciados. Os valores e condições variam conforme cada unidade e devem ser verificados diretamente com os cinemas.

Confira o regulamento e mais informações nos sites das redes em Campo Grande:

Cinemark (Shopping Campo Grande)

Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza)

UCI (Shopping Bosque dos Ipês)