Sesc Corumbá abre vagas gratuitas para curso de produção e criação de vídeo

Iniciaiva é uma parceria com a produtora Eureka Filmes

Jovens de Corumbá interessados em audiovisual têm uma nova oportunidade gratuita de formação. O Sesc Corumbá está com inscrições abertas para o curso de produção e criação de vídeo, promovido em parceria com a produtora Eureka Filmes. A ação integra o projeto Sesc Lab MS, voltado à capacitação técnica e estímulo à criatividade de jovens nas áreas de arte e tecnologia.

As aulas são voltadas para jovens de 14 a 23 anos e acontecem de 22 de abril a 1º de agosto de 2025, de segunda a quinta-feira, das 17h às 20h, totalizando 171 horas de atividades gratuitas. Ao final do curso, os alunos produzirão um vídeo autoral coletivo, com tema definido ao longo do processo formativo.

Com foco na Arte Digital, Edição de Vídeo e Sound Design, o Sesc Lab MS se consolida como ponte entre a juventude e o mercado criativo. A iniciativa está alinhada à missão do Sesc MS de promover o bem-estar social por meio da cultura e educação, com atenção especial aos trabalhadores do comércio e seus dependentes.

“A parceria com a Eureka representa mais do que uma ação pontual, é um investimento no fortalecimento do audiovisual como vetor de desenvolvimento cultural e econômico para a região”, destaca Cirlene Cruz, gerente do Sesc Corumbá.

A proposta busca não apenas formar novos profissionais, mas também fortalecer a identidade cultural do Mato Grosso do Sul e ampliar o acesso de jovens a experiências transformadoras.

As inscrições devem ser feitas até o dia 17/04, presencialmente no Sesc Corumbá, localizado na rua Antônio Maria Coelho, 493, Centro. Mais informações no número (67) 98200-0232.

