Procon/MS divulga pesquisa de preços de ovos de Páscoa e alerta consumidores sobre variações

Com a proximidade da Páscoa, o Procon de Mato Grosso do Sul realizou uma pesquisa de preços dos ovos de chocolate em estabelecimentos de Campo Grande. O levantamento apontou variações expressivas entre os valores praticados, reforçando a importância de uma pesquisa criteriosa antes da compra.

A maior diferença encontrada foi de 258,81% no ovo de Páscoa sabor chocolate branco (120g), cujo preço variou entre R$ 38,99 e R$ 139,90, dependendo do supermercado.

Entre os produtos com menor variação, destaca-se o confeito de chocolate colorido de 200 gramas, com diferença de apenas 1,07% entre o menor preço, R$ 65,29, e o maior, R$ 65,99. Esses dados demonstram como a escolha do local de compra pode impactar significativamente no orçamento do consumidor.

O Procon, vinculado à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), orienta os consumidores a evitarem compras por impulso e priorizarem a organização financeira.

“Não compre por impulso. Verifique seu orçamento e quais as possibilidades de presentear. Lembrancinhas também agradam. Preparamos essa pesquisa para te auxiliar na escolha e para que sirva de referência”, destaca o órgão estadual de defesa do consumidor. A recomendação é pensar além dos tradicionais ovos de chocolate e considerar alternativas mais econômicas.

Além disso, o Procon reforça a importância de conferir atentamente a rotulagem dos produtos. Os rótulos devem conter informações claras sobre peso, quantidade, composição e características, além do prazo de validade.

O consumo consciente, incentivando práticas que respeitem o orçamento familiar sem abrir mão do gesto de presentear, também é uma orientação do órgão.

A pesquisa foi realizada entre 8 e 14 de abril, em 15 estabelecimentos com 73 itens pesquisados, e está disponível na íntegra no link abaixo, ou ainda no site do Procon/MS (www.procon.ms.gov.br), oferecendo uma referência importante para quem deseja economizar.

PESQUISA DE OVOS DE PÁSCOA – ABRIL – 2025

Com Gov MS

