Terça Otaku: hoje é dia de tempura, um empanado de camarão

Essa é pra quem sempre quis comer um empanado no almoço igual aos seus personagens de animes ou séries japonesas favoritas, agora é a sua hora. Nesta Terça Otaku, vamos aprender a fazer tempura (que se fala tempurá). Mas se você nunca imaginou isso, mas achou a foto da capa bem apetitosa, vem com a gente também.

Considerado um prato clássico do Japão, o empanado crocante de camarão é bem mais fácil de fazer do que se imagina, mas tem um preparo especial usando água gelada ou com gás. Então vamos lá para a receita:

Ingredientes

– 500 gramas de camarão;

– 1 ovo;

– Sal e pimenta.

Para a massa crocante

– 1 litro de água gelada/gás;

– 3 xícaras de farinha de trigo (ou 420 gramas);

– 2 colheres de sopa de amido de milho.

Essa parte é opcional, mas se você quiser um molho pra dar aquele tchan

– 200 ml de molho de soja (shoyu);

– 100 ml de água;

– 40 ml de saquê Mirin;

– 2 colheres de sopa de hondashi;

– 1 colher de café de gengibre em pó.

Modo de preparo

Massa do tempura

– Comece batendo o ovo e adicionado a água gelada/gás (não pare de bater);

– Coloque a farinha e o amido de milho de pouco a pouco e misture delicadamente até atingir um ponto semelhante a massa de panqueca;

– Coloque na geladeira por 30 minutos para resfriar.

Dica: peneire a farinha e o amido de milho para evitar que a massa tenha grumos.

Camarões

– Para preparar os camarões, retire a cabeça e a casca, mas não o rabo, assim é mais fácil pegar eles;

– Se os camarões forem grandes, corte na parte de cima deles com uma faca e retire a veia (onde fica o estômago);

– Enxague os camarões e, se quiser, tempere com sol e pimenta a gosto.

Tempura

– Após o descanso da massa e o camarão estar limpo e temperado, esquente o óleo em uma panela;

– Quando o óleo estiver quente, mergulhe cada um dos camarões na massa e coloque no recipiente;

– Deixe os camarões fritarem até ficarem douradinhos por completo;

– Retire da panela e coloque em um prato com papel absorvente ou em uma grade para esfriar e o excesso de óleo sair, assim eles ficam bem sequinhos.

Dicas: Frite poucos camarões de cada vez, para não correr o risco de esfriar o óleo; é importante manter a massa do tempura gelada, assim os camarões vão ficar crocantes depois de fritar.

Molho opcional

– Misture todos os ingredientes do molho até ficar homogêneo;

– Sirva acompanhado de legumes crocantes.

