Peça “Os Tudigual” será apresentada nesta-quinta no Galpão da NOB em Três Lagoas

Na quinta-feira, 14 de dezembro, Três Lagoas recebe a peça teatral “Os Tudigual: uma Fábula sobre Ser Diferente”. A atração acontece às 19 horas no Galpão NOB.

O espetáculo conta uma divertida história de uma família de camundongos, sendo protagonizado pelos alunos do Núcleo de Teatro da Prefeitura de Três Lagoas. A atração faz parte da programação especial de final de ano, com atrações gratuitas para toda a população.

Essa é promovida pela Diretoria de Cultura da cidade. O Galpão NOB fica localizado na Avenida Rosário Congro, Centro, ao lado da Diretoria de Cultura. Aproveite a oportunidade de apreciar cultura na localidade.

