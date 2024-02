Semana do Cinema retorna com ingressos a R$ 12,00 em todo o Brasil

Ela voltou! A semana do cinema retorna com sua 1º edição em 2024, depois de três bem sucedidas no ano passado que levaram mais de 10 milhões de pessoas pelas salas de cinema de todo o país. A ação envolve diversas redes de cinema e acontece do dia 22 a 28 de fevereiro com ingressos a R$12,00 em todo o Brasil.

Confirmaram participação as seguintes redes: Cinemark, Kinoplex, Cinépolis, UCI, Cinesystem, GNC, Moviecom, Arteplex, Cineart, Itaú Cinemas, Petra Belas Artes, Cine Marquise e Playarte.

A ação tem como objetivo democratizar o acesso à filmes, sendo uma iniciativa da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematograficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

Filmes em Cartaz

A programação em exibição é diversificada, indo de gêneros como comédia, drama, terror, musicais e biografias. Além disso, esta é a primeira edição da semana do cinema antes da cerimônia do Oscar, o que permite o acesso aos filmes indicados e premiados, como é o caso de “Pobres Criaturas”.

Também estão em cartaz, “A cor púrpura, Madame Web, Bob Marley: One Love, Minha irmã e eu, A Força da Amizade, Zona de interesse”, entre outros. Estreiam durante a semana filmes como o Menino e a Garça; Ferrari e outros que poderão ser vistos promocionalmente durante o período. E aí, vai aproveitar?

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.