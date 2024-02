Katy Perry é confirmada como atração principal do Rock in Rio 2024

É oficial! Katy Perry foi confirmada ontem(6) como apresentação principal do Rock In Rio no dia 20 de setembro. O retorno da cantora em solo brasileiro era aguardado pelos fãs e amantes da música, tendo em vista que a última vez que a artista se apresentou no festival foi em 2015.

A confirmação provocou alvoroço nas redes sociais e o nome da cantora foi parar em 1º lugar nos trending topics das redes socias. O festival também afirmou que o show vem grandioso e com novidades de um novo álbum a caminho, sendo om show no Brasil realizado com repertório inédito.

O Ceo do festival Luís justo afirmou que a artista era a mais pedida pelo público e que seu retorno é grandioso para o festival. Katy Perry esteve presente nas edições de 2011 e 2025, esta será a terceira vez da cantora no Rock in Rio.

No dia 20 de setembro acontece na cidade do Rock o “Dia Delas”, um dia inteiro repleto de atrações femininas poderosas na música. Se apresentam além de Katy Perry no palco mundo, a brasileira Ivete Sangalo, a cantora Gloria Gaynor e Iza se apresentam no palco sunset. A line-up pode ser conferida em mais detalhes no site do festival.

Katy Pery tem uma relação especial com o brasil, além de declarar seu amor pelo país, ela sempre interage com o público brasileiro que já chamou de “melhores amantes de música do mundo”,. Além disso, Perry sempre chama fãs no palco e coloca o país na rota de suas turnês mundiais.

