Esquenta do Bloco Forrozeiros MS será junto com o tradicional Forró de Quinta

Evento acontece a partir das 20 horas, neste sábado, no Fulô Espaço de Dança

Faltando poucos dias para o Carnaval, os amantes do forró já podem entrar no clima da folia com o esquenta do Bloco Forrozeiros. O evento, que acontece neste sábado (22), a partir das 20h, promete uma noite repleta de música, dança e alegria na Rua Calarge, nº 314, na Vila Glória, em Campo Grande.

A iniciativa é uma parceria entre o tradicional baile Forró de Quinta e o Bloco dos Forrozeiros MS. O objetivo é preparar o público para o grande desfile do bloco, marcado para o dia 8 de março, além de divulgar o movimento e fortalecer a cena do forró na cidade.

O Forró de Quinta nasceu em 2017 como uma extensão das aulas de forró da professora Michele Lima. O que começou como um treino informal para alunos, logo evoluiu para um baile regular e consolidado. “No início, era apenas uma prática de dança entre os alunos da escola onde eu dava aula. Com o tempo, fomos organizando um formato de bailinho, colocando luzes, criando um clima de festa e expandindo para um evento mensal”, conta Michele. Atualmente, o baile acontece na Fulô Espaço de Dança e oferece um espaço inclusivo tanto para iniciantes quanto para os apaixonados pela dança de salão.

Com a aproximação do Carnaval, a colaboração com o Bloco dos Forrozeiros ganhou ainda mais força. “Esse ano, o Forró de Quinta se tornou parceiro do bloco para promover esses esquentas. Nosso objetivo é apresentar o Bloco para mais pessoas e trazer novos adeptos para o movimento. Estamos muito animados com essa união e acreditamos que essa noite será inesquecível”, afirma Michele Lima.

Serviço: Os ingressos para o esquenta custam R$ 20 antecipados e R$ 25 na hora. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 98406-9842. A programação promete esquentar os foliões e trazer o melhor do forró pé de serra para Campo Grande.

