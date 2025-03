Mulher vai presa por roubar o próprio pai em Sete Quedas

Na manhã da última sexta-feira (14), uma mulher foi presa em flagrante por roubo contra seu próprio pai em Sete Quedas.

A ação policial ocorreu após a vítima comparecer à Delegacia acompanhada pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

A mulher de 20 anos foi encontrada no local do crime e ainda havia vestígios de sangue da vítima. Ela confessou o crime, afirmando que utilizou violência ao agredir o pai com socos antes de subtrair sua carteira, que continha a quantia de R$ 800,00. Diante da confissão e das provas obtidas, foi dada voz de prisão à suspeita pelo crime de roubo.

A equipe do SIG conseguiu recuperar e devolver o valor à vítima. A vítima foi encaminhada para o Hospital onde passou por atendimento médico. A suspeita permanece presa à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, através da Delegacia de Sete Quedas.

