Semana do Artesão 2024 começa hoje com show de abertura no Bioparque Pantanal

Evento em comemoração ao Dia do Artesão visa fortalecer o setor e promover uma economia sustentável

A 16ª Semana do Artesão começa nesta terça-feira (19) e já inicia os trabalhos com o pé direito, com show de abertura no auditório do Bioparque Pantanal, lançamento da filial da Casa do Artesão no local e homenagens aos artesãos, Cleber Ferreira Brito, especializado em modelagem em argila, especialmente onças pantaneiras e escultura em concreto; Claudia Castelão, artesã especialista em criação de biojóias e criadora da Flor de Xaraés com a técnica de laminação em madeiral e Olinda Vergilio (in memória), responsável pelo artesanato de peças em cerâmicas Kadiwèu, como cestos, toalhas e desenhos em camisetas.

As primeiras a subirem ao palco, às 15h30, é o grupo Bella Donna Trio. Formado pelas cantoras Renata Sena, Livia Canela (violoncelista) e Ana Gee (pianista), o trio foi criado para fazer parte dos momentos especiais da vida das pessoas, se apresentando em casamentos, recepções, eventos e serenatas.

Em entrevista para o jornal O Estado, a vocalista Renata Sena comentou que o show terá aproximadamente 40 minutos. “Somos um trio de mulheres e gostamos de honrar o feminino nos nossos shows, com músicas elegantes, mas que todo mundo gosta de cantar junto”. “Estamos muito animadas, muito gratas, por poder mostrar o nosso trabalho. Já tínhamos tocado no Bioparque Pantanal, então vai ser maravilhoso rever o local, rever o auditório que é tão lindo. Estamos muito felizes, com a expectativa lá em cima, vai ser um show relativamente curto, mas muito musical, tenho certeza que as pessoas vão adorar e se divertir bastante, assim como nós”, relatou a cantora. Já às 17h é a vez de Ana Paula Ferreira e Matheus Violino e ambos os shows são gratuitos e abertos ao público. Nos próximos dias, os shows serão na Esplanada Ferroviária.

Dia do Artesão

O evento é realizado em alusão ao Dia Estadual do Artesão, celebrado em 19 de março, criado em outubro de 2011 por meio da Lei n.º 4.098, que também instituiu a Semana Estadual do Artesanato, com objetivo de desenvolver atividades de promoção e valorização do artesanato.

Em maio de 2012, foi instituído o Dia Nacional do Artesão, em homenagem a São José, santo do cristianismo, pai de Jesus e carpinteiro, do qual passou sua profissão ao filho. Já em outubro de 2015, o projeto de Lei n.º 13.180 regulamentou a profissão de artesão, e os apresentou como “o indivíduo que exerce uma atividade predominantemente manual, que pode contar com o uso de ferramentas e outros equipamentos, com produção feita de forma individual, coletiva, associada ou cooperativa”.

A Semana do Artesão objetiva fortalecer o artesanato do Estado e promover sua consolidação como setor econômico sustentável que valoriza a identidade cultural de Mato Grosso do Sul, através de ações de fomento, geração de renda, capacitação com foco no empreendedorismo, além de atividades que permitem a interação com o público, como as oficinas técnicas de demonstração do fazer artesanal.

Por Carolina Rampi

