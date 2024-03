Duo Vozmecê lança videoclipe ‘Bafafá’ nesta terça-feira

Com ritmos brasileiros e afro-latinos, clipe gravado nas ruas do Carnaval campo-grandense, conta com participação do cantor Silveira

A dupla musical Vozmecê, estará lançando o seu novo videoclipe intitulado “Bafafá” nesta terça-feira (19) em um evento de divulgação no Bar Capivas Cervejaria. O lançamento terá apresentações ao vivo do duo e também com participações especiais dos cantores Silveira, Beca Rodrigues e Jerry Espíndola.

Gravado durante os dias de festa e folia do Carnaval de Campo Grande, o videoclipe capta a energia contagiante e a diversidade cultural que caracterizam a capital de Mato Grosso do Sul. Os blocos Capivara Blasé, Cordão Valu e Evoé Baco serviram como cenário vibrante para as imagens que retratam a riqueza e a pluralidade do Carnaval de rua campo-grandense, desafiando estereótipos e mostrando a efervescência cultural da cidade.

Em entrevista ao Jornal O Estado, a dupla Ana Maria Schneider e Pedro Fattori, falam a respeito da importância em registrar a parte cultural de MS através do Carnaval.

“Acredito que o Carnaval de rua de Campo Grande reflete muito dessa diversidade, e “Bafafá” expressa bem isso. Só para ter uma ideia, o bloco Evoé Baco possui uma abordagem totalmente diferente do Capivara Blazê. Também tivemos o Bloco do Reggae, do qual gravamos algumas imagens. Teve também o Farafolia, um Carnaval mais voltado para o público LGBTQIAPN+, e outros eventos mais dispersos, como o do Zé Carioca, que contou com o Samba do Caramelo e o Cordão Valu, oferecendo tanto matinês para crianças quanto shows noturnos. ” Argumenta Fattori.

Sobre como essa produção poderia influenciar na cultura do Estado, Fattori enfatiza sobre a percepção equivocada que a população tem sobre os estilos músicas no Estado, havendo uma gama de multiculturalismo em eventos como o Carnaval e também fora dele.

“A diversidade cultural de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul precisa ser registrada, incentivada e mostrada aos moradores. Muitas vezes, há uma percepção equivocada de que existe apenas uma monocultura predominante, seja em estilo musical ou cultura, quando, na verdade, a realidade é bem mais diversificada. O Carnaval, por exemplo, é um evento que demonstra a ampla gama de multiculturalidade presente em nossa cidade.” – afirma Fattori.

Ana Maria complementa sobre como os movimentos musicais na Capital podem ser englobados na cultura sul-mato-grossense.

“Queremos destacar que Campo Grande e o Mato Grosso do Sul também podem abraçar outros gêneros musicais, que geralmente são mais prevalentes em outras cidades. O Carnaval é muito celebrado aqui e tem recebido cada vez mais apoio da população. Queremos destacar essa força também em nosso videoclipe.” – Destaca.

“Bafafá” faz parte de uma série de 13 visualizers que compõem o álbum “Tropicapolca”.

O clipe, possui diversas camadas e transita por diversos ritmos e técnicas desde a sua ideia inicial. A produção do clipe é feita pelo integrante do duo, Pedro Fattori. “Bafafá” sofre influências de gêneros musicais brasileiros, mas também afro-latinos como axé, maracatu, carimbó e uma dosagem de reggae. O cantor Silveira tem participação na obra, aflorando o samba na musicalidade do videoclipe.

Conceito

Devido à composição autoral de “Bafafá”, a letra da música é composta por sátiras perspicazes dos aspectos menos nobres das interações humanas, explorando temas como inveja, ofensa e desafeto. Com maestria, o Duo Vozmecê tece uma narrativa que reflete a complexidade das relações sociais, utilizando a música como veículo para expressar emoções muitas vezes consideradas tabus pela sociedade.

Ana Maria fala sobre a essência inicial da música e como o ritmo, letra e contexto de folia influenciaram para o clipe.

“O Carnaval, por si só, já é uma data que gera muita controvérsia, especialmente para as pessoas mais conservadoras, que muitas vezes não compreendem sua essência e fazem comentários pejorativos e ignorantes. A música aborda essas questões, criticando aqueles que falam sem conhecimento e procuram conflitos sem entender as histórias.“ –

A cantora afirma também sobre como os ritmos que compõem a música se encaixaram no processo de repertório da obra. “Além disso, o ritmo dançante e alegre da música combinam perfeitamente com o clima festivo do Carnaval. Este ambiente festivo contribui para a imagem alegre e satírica da música, que faz uma crítica daqueles que têm uma visão negativa dos outros, enquanto estes últimos estão aproveitando a vida. Assim, o Carnaval se encaixa bem nesse contexto, realçando a mensagem positiva da música.”

Uma característica inclusiva e acessível do videoclipe é a interpretação artística em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), realizada por Jessé Macedo. Essa iniciativa proporciona acessibilidade a um público mais amplo, garantindo que a mensagem da música possa ser apreciada por todos. – argumenta Ana.

Com sua celebração da diversidade musical e cultural, o videoclipe “Bafafá” é mais do que uma simples obra de arte – é um reflexo da rica tapeçaria cultural deCampo Grande, e um testemunho do talento e da criatividade do Duo Vozmecê e seus colaboradores.

Serviço

Lançamento do clipe “Bafafá”- Vozmecê

Data: 19 de março ( terça-feira)

Horário: 20h

Local: Capivas Cervejaria

Endereço: R. Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: R$ 10,00