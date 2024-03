Grupo Casa comemora 10 anos de arte e transformação

Formado por um coletivo de artistas, espaço tornou-se um centro multifacetado de expressão artística na cidade

O Grupo Casa, que é composto por um coletivo de artistas, completou dez anos de existência. Além de ser um espaço destinado inicialmente para o teatro, como uma escola e companhia independente, o Grupo Casa também é uma produtora audiovisual e editora de livros, tornando-se um centro multifacetado de expressão artística na cidade.

Antes deste espaço se tornar uma realidade estruturada, as sementes do Grupo Casa foram semeadas na sala de estar dos pais de Ligia Tristão Prieto, fundadora do coletivo. Inicialmente, o local abrigava as aulas de poesia ministradas por sua mãe, Nildes Maria das Graças Tristão Prieto. O sonho de Nildes, que era também dentista, mas apaixonada por poesia, foi realizado em maio de 2013, quando ela inaugurou a “Casa da Poesia Dr. Alda Garcia”. Após a morte de Nildes, Ligia decidiu dar continuidade ao legado de sua mãe, transformando o espaço em um centro cultural diversificado, o Grupo Casa.

Em entrevista ao Jornal O Estado, a atriz, teatróloga, psicóloga, e também, fundadora da Companhia Ligia Tristão Prieto relembra como tudo começou. “Ao longo do tempo, a Casa da Poesia, evoluiu para o Grupo Casa, um espaço cultural multifacetado e inclusivo em Campo Grande. Esta transformação não foi apenas física, mas também representou uma mudança fundamental na dinâmica e na missão do local. Iniciando como um refúgio para a poesia, o espaço se expandiu para abrigar uma variedade de atividades culturais, incluindo aulas de poesia e outras formas de expressão artística”.

A transição do espaço da Casa da Poesia para o Grupo Casa não foi isenta de desafios. Ligia destaca a demanda por participação que cresceu rapidamente, excedendo a capacidade do espaço original. “Isso exigiu a expansão física do local, incluindo a obtenção de mais salas para acomodar todos os interessados. No entanto, a pandemia trouxe novos desafios, tornando difícil arcar com o aluguel do espaço. Além disso, lidar com o luto pela perda da minha mãe, foi um desafio emocional significativo para mim, para minha família e para a equipe do Grupo Casa”.

Ligia também reafirma que a transição da perda da mãe influenciou muito no futuro do Grupo Casa. “Eu acho que os maiores desafios enfrentados com essa transição foram o luto. A verdade é que eu estava vivendo e acho que continuo vivendo esse luto. A parte mais difícil foi enfrentar que aquela casa e toda a poesia nela contida representavam uma história que foi tão difícil para a minha mãe construir, e ela levou a vida inteira para fazê-lo.”

A artista que mantém o legado da mãe tanto na companhia quanto em seu coração, relembra momentos após a morte da mãe e como gostaria que a pioneira da casa tivesse realizado seu sonho. “Lembro-me de um momento logo após o falecimento dela, quando voltei para Campo Grande e fiquei naquela sala, onde havia uma estante cheia de livros que ela havia ganhado da Dra. Alda Garcia. Fiquei ali por um tempo, olhando para as paredes, absorvendo aquele espaço e pensando quanto tempo leva para realizar um sonho, para perceber quem somos e qual é o mundo em que vivemos. Muitas pessoas demoram tanto tempo para realizar um sonho ou para assumir quem são. Eu desejaria que minha mãe tivesse vivido exclusivamente da arte a vida inteira, porque ela era capaz disso”.

Espaço

Ao adentrar pelo portão preto do espaço, os visitantes são recebidos pelo vibrante grafite do artista Rafael Mareco, que dá vida aos muros do jardim externo. Dentro do espaço, os corredores revelam os bastidores do trabalho artístico. No ateliê, os figurinos dos espetáculos pendem em cabides, enquanto objetos cênicos aguardam sua próxima aparição nos palcos. Instrumentos musicais e equipamentos técnicos completam o cenário, evidenciando a diversidade de expressão artística que o Grupo Casa abraça. A biblioteca, com mais de mil livros, é um refúgio para o conhecimento e a inspiração, enquanto a Caixa Cênica é palco para oficinas e apresentações de espetáculos.

O Grupo Casa não se limita apenas ao teatro, mas também abraça o cinema, a literatura e outras formas de expressão artística. Com mais de 40 espetáculos teatrais em seu repertório, incluindo mais de 30 voltados para o público infantil, o Grupo Casa tem sido uma fonte inesgotável de entretenimento e reflexão para a comunidade.

“Ao longo desses 10 anos, passamos por um período crucial, especialmente durante a pandemia. Durante esse momento de transição pandêmica e de renovação da equipe, percebemos a necessidade de estruturar nossos passos e objetivos de maneira mais sólida. Começamos a delineá-los e definir nossos valores. Hoje, quem visita o Grupo Casa pode ver na parede da biblioteca os três quadrinhos que representam a missão, os valores e a visão do grupo.” – afirmou a artista.

Para celebrar uma década de conquistas, o Grupo Casa planeja continuar expandindo suas atividades, oferecendo formações inovadoras, produzindo espetáculos de altaqualidade e promovendo a arte como uma ferramenta para a transformação social. Com sua sede agora firmemente estabelecida, o Grupo Casa está pronto para os próximos 10 anos de inspiração, criatividade e impacto na cena cultural de Campo Grande e além.

“Queremos que mais mulheres e pessoas de diferentes origens tenham oportunidades na criação, pesquisa e direção artística. Acreditamos que ao abrir as portas para novas vozes e perspectivas, podemos criar uma nova narrativa na história da arte. Buscamos novos conceitos artísticos e queremos oportunizar que diferentes pessoas estudem, pesquisem e descubram seu próprio caminho na arte. Nosso objetivo principal é ampliar a representatividade de mulheres e pessoas diversas na cena artística, permitindo uma expressão mais rica e autêntica da diversidade humana”, ressalva.

Valores

Ligia destaca que os principais pilares do Grupo Casa são afeto, escuta, criação e diversidade. A missão do grupo é promover a arte e o desenvolvimento artístico, lutando pela igualdade de gênero e pela diversidade na cena artística. “Os valores do Grupo Casa são, atualmente, encapsulados, em quatro palavras-chave: afeto, escuta, criação e diversidade. A promoção da arte e o desenvolvimento artístico, lutando pela equidade de gênero na criação e pela diversidade de artistas na cena. Isso se deve ao fato de que sempre enfrentei obstáculos por ser mulher e artista. Se minha mãe fosse um homem, poderia simplesmente se declarar poeta sem enfrentar nenhum tipo de julgamento”, argumenta.

O Grupo Casa valoriza a participação coletiva e o compartilhamento de ideias. Embora muitos espetáculos teatrais, cinematográficos e literários tenham sido liderados pela fundadora, a equipe agora busca cada vez mais a colaboração e a diversidade de vozes em seus projetos. O processo de criação envolve uma abordagem centrada na escuta e na criação conjunta, permitindo que cada membro do grupo contribua significativamente para o resultado.

O legado de Nildes é fundamental para o Grupo Casa. Sua coragem em assumir sua identidade artística e sua dedicação à poesia continuam a inspirar a equipe e a comunidade. O Grupo Casa visa honrar esse legado promovendo a arte como uma necessidade essencial e defendendo a igualdade e a diversidade na cena artística local.

“Nós damos o nosso melhor, e precisamos dar o nosso melhor, porque o mundo já está cheio de pessoas que querem fazer o pior. Casa, seja ela qual for, tem um papel fundamental na construção tanto da literatura, do cinema, quanto do teatro, da poesia e da música. Olha, isso aqui é o melhor que estamos conseguindo fazer, talvez amanhã consigamos muito mais do que isso, mas por enquanto, é isso. É honesto, é bonito, é a nossa voz, é o que precisamos dizer neste momento, enfim. E vamos continuar dizendo, até que possamos viver num mundo mais agradável e com mais dignidade para todos”, finaliza.

Em resumo, o Grupo Casa é mais do que um espaço cultural, é um ponto de encontro para a expressão artística, a inclusão e a transformação social. Com sua abordagem colaborativa e sua missão inclusiva, o Grupo Casa continua a ser uma força dinâmica na cena artística de Campo Grande e além.

Os planos do Grupo Casa incluem a continuação e o aprimoramento de seus principais festivais, como o ETEC e a Biblioteca em Cena, bem como a expansão de suas ofertas de formação artística. A equipe tem em vista estabelecer parcerias colaborativas e promover o acesso à arte e à cultura em toda a comunidade.

Serviço

As oficinas de palhaçaria, atuação, montagem de cena, montagem de espetáculo e etc. oferecidas pelo Grupo Casa estão com inscrições abertas para todas as idades a partir dos 3 anos e com turmas especiais para 50 anos ou mais. Endereço: R. Visconde de Taunay, 306. Contatos: (67) 98185-9774 e (67) 99618-2852.

Por Amanda Ferreira

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: