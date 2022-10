Semana de Moda Autoral de MS traz oportunidades para empreendedores locais

Teve início na segunda-feira (17) em Campo Grande, e vai até sábado (22), a 1ª Semana de Moda Autoral de MS, com desfiles de coleções das marcas autorais do Estado, atrações regionais e possibilidade de negócios para empreendedores locais. Toda a programação é gratuita.

Nair Gavilan, uma das estilistas participantes, comenta que a ideia para o evento veio com o objetivo de participar mais efetivamente de editais. “A ideia surgiu porque em 2020 nós formalizamos o movimento de moda para participar mais efetivamente dos editais, e dentro da lei, nós vimos uma demanda de serviço muito grande para o nosso setor. Traçamos como meta alguns eventos, alguns seminários de moda, workshop, e a Semana de Moda estava inclusa nessa programação do movimento”, explica.

Sobre sua linha autoral, Nair conta que trabalha com quantidades reduzidas, por uma razão bastante relevante. “Eu trabalho com linha de slow fashion, moda feminina, eu fabrico biquínis com retalhos, sobras de tecidos que seriam descartados na natureza. Trabalho com esse lado sustentável da moda, me preocupo muito com o meio ambiente, não faço uma produção em grande escala, mas com poucas quantidades, e vou apresentar uma coleção com peças baseadas nas cores da bandeira do Brasil no desfile”, revela a estilista.

Ela explica ainda que a Semana de Moda é importante porque visa inserir o evento no cenário nacional. “O evento promete promover e incentivar a produção de moda no Estado, assim como divulgar os colegas artistas, e pretendemos inserir a Semana de Moda no cenário nacional. Temos uma cadeia de produção muito grande aqui em MS. São mais de 160 pessoas que trabalham diretamente com esse setor e indiretamente, mais de 300 pessoas, é uma atuação na economia.”

Além disso, Nair também pontua que a Semana de Moda Autoral de MS vem para otimizar vendas e trazer um bom relacionamento com os lojistas e fornecedores, por meio da promoção das marcas locais com formação técnica, palestras e oficinas com profissionais de fora.

Vitrina para estilistas

Para a estilista Lidiane Lopes, da LidyLo, marca de roupas no estilo pin-up, a Semana da Moda é importante por ser uma vitrina para produções e estilistas locais. “É muito importante ela visibilidade aos criadores aqui em MS, que fazem muita coisa bacana, que produzem, e que já estão há mais de dez anos nessa luta. A gente movimenta toda uma cadeia produtiva em Campo Grande e no interior, e agora a gente vai trazer muita gente de outras cidades para prestigiar e participar do evento.”

O trabalho de Lidiane é diferenciado em relação ao estilo, já que o segmento dela, dentro da moda, localmente falando, ainda é pouco comum. “A LidyLo é moda para mulheres. Eu costuro moda pin-up dos anos de 1950, só que a minha inspiração são os cortes, a modelagem, as roupas dos anos 50. O evento vai estar muito bacana, tem desfiles, palestras, estandes… As pessoas precisam realmente conhecer e saber que a gente está aqui, que a gente existe”, pontua a artista.

O evento

A Semana de Moda terá ainda palestras e workshops no Senai e Armazém Cultural, onde está concentrada a maior parte das atrações. A proposta do evento é fazer com que a iniciativa seja fidelizada no calendário cultural do Estado e contará com desfiles de coleções de 11 marcas autorais de MS, que são: Why Not by Gugliato; Bocaiúva Moda Inclusiva; Touché; FNK; Anderson Bosh Casa de Criações; FM; Kaori Confecções; LidyLo; Lauren Cury; Roupável; e Emília Leal Arte Nativa.

O evento visa trazer um maior apoio aos artistas que estão no mercado, com o objetivo de buscar mais visibilidade para a categoria.

SERVIÇO: O Senac Hub Academy fica na Rua Francisco Cândido Xavier, esquina com a Rua 26 de Agosto. Já o Armazém Cultural fica na Av. Calógeras, 3.065, Centro.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Veja também: Projeto deve conscientizar crianças da Capital sobre bem estar animal