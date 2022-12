Seja de frutas ou de nozes, bolo é receita tradicional nas manhãs de natal

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

Ingredientes:

Massa

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de baunilha

1/2 xícara de chá de leite (ou água)

1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 colher chá de fermento químico em pó

Recheio

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite

4 colheres de sopa de amido de milho (dissolvido em um pouco de leite)

1 colher de chá de baunilha

200 ml de leite

1 lata de pêssego em calda

1 lata de figo em calda

Cobertura

2 caixinhas de 200 ml de chantily

Figos, pêssegos em calda e cerejas para decorar

Modo de Preparo:

Massa

Em uma batedeira, coloque os ovos e bata até dobrar de volume (cerca de 2 minutos); Ainda batendo, adicione o açúcar e bata por mais dois minutos; Acrescente a baunilha e bata até incorporar; Coloque o leite e a farinha, intercalando entre os dois; Bata por 2 segundo e depois misture com um fouet, delicadamente, com movimentos de baixo para cima; Finalize com o fermento, misture até incorporar, transfira para uma forma (de 20 cm de diâmetro) untada e enfarinhada; Leve ao forno preaquecido a 200 ºC por cerca de 35 a 40 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e misture; Leve para o fogo médio e deixe cozinhar sem parar de mexer até engrossar; Quando levantar a colher e o creme cair em picos grossos, pode desligar o fogo;

Transfira para um recipiente, cubra com plástico filme (tocando no creme) e deixe esfriar completamente;

Pique os figos e os pêssegos em pedaços menores e reserve algumas para a decoração; A calda das frutas, misture com um pouco de água para regar a massa.

Montagem e finalização

Desenforme o bolo e corte ele, na lateral, em 2 partes; A parte da base, coloque em uma forma de fundo removível e regue ela com a calda das frutas; Divida o creme a as frutas picadas em duas partes. Adicione a primeira parte do creme, espalhe bem e finalize espalhando a primeira parte das frutas; Acrescente a outra parte da massa e repita o processo; Coloque a última parte do bolo, regue com a calda, cubra e leve para a geladeira por 6 horas; Bata o chantilly até chegar no ponto; Desenforme o bolo, confeite ele com o chantilly e finalize decorando com as frutas no topo. Agora é só servir. Bom apetite!

Receita por Receitaria.

Filmes de hoje: O Expresso Polar (Robert Zemeckis, 2004)

É véspera de Natal e um garoto (Josh Hutcherson) está acordado. Sem acreditar mais em Papai Noel, ele espera por algo que faça com que sua crença na figura natalina retorne. De repente ele ouve um grande barulho, indo para fora de sua casa. O garoto então vê à sua frente um gigantesco trem negro com destino ao Pólo Norte, cujo condutor (Tom Hanks) o convida para embarcar. Após certa relutância, ele decide seguir viagem.

Os Fantasmas de Scrooge (Robert Zemeckis, 2009)

O Natal se aproxima e, como sempre, Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) mantém seu desprezo pela data. Milionário e muito mesquinho, ele só pensa em dinheiro e não dá espaço para a emoção em seu coração, maltratando Bob Cratchit (Gary Oldman), seu fiel assistente, e ignorando seu sobrinho Fred (Colin Firth). Com a morte de seu sócio, Ebenezer recebe a visita de três fantasmas do Natal: do passado, do presente e do futuro. Cada um deles, levará o velho ranzinza para uma viagem que o ajudará a refletir melhor sobre sua vida passada e a escolha que fará para o futuro.

