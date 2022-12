Clássico, natalino e agridoce: aprenda a fazer o tender, prato tradicional do Natal

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

Considerado um prato clássico da ceia de Natal, o tender é o pernil de porco defumado e processado. A receita tradicionalmente é servida com cravo-da-Índia e fios de ovos.

Com toque defumado, o tender de Natal combina com molhos agridoces feitos com frutas cítricas, como laranja, abacaxi, tangerina, limão e limão-siciliano, à preferência do cozinheiro. Na receita de hoje, será apresentada uma versão do tender com molho de mel e abacaxi.

Ingredientes

1 mini tender de no mínimo 1 kg

1 ½ xícara (chá) de suco de abacaxi

1 ½ xícara (chá) de vinho branco

1 cabeça de alho

cravos-da-índia

¼ de xícara (chá) de mel

2 ramos de alecrim

Modo de preparo

1. Numa tigela grande, misture o suco de abacaxi com o vinho branco, coloque o tender para marinar e leve à geladeira, coberto com filme ou papel-alumínio, por 12 horas. Se preferir, coloque o tender num saco plástico e feche bem.

2. Preaqueça o forno a 200 ºC (temperatura média).

3. Corte a ponta da cabeça de alho com uma faquinha de serra. Transfira o tender para uma assadeira. Com a ponta de uma faca afiada, risque a superfície, formando losangos, e espete os cravos nas junções.

4. Regue com a marinada, junte a cabeça de alho, os ramos de alecrim e leve ao forno preaquecido por 30 minutos.

5. Retire do forno, regue com o mel e volte a assar por mais 20 minutos. A cada 5 minutos, regue com o líquido da marinada.

6. Retire o tender da assadeira, transfira para uma tábua e cubra com papel-alumínio para não esfriar enquanto você faz o molho. Retire também a cabeça do alho e reserve.

Receita por Panelinha

Filme de hoje: Pode me Chamar de Noel (Peter Werner, 2001)

Sinopse: Quando Lucy Collins, uma bem sucedida produtora de televisão, contrata um ator para ser o Papai Noel de seu programa de telecompras, ganha mais do que poderia imaginar. Afinal Nick, o verdadeiro Papai Noel, tem que procurar um sucessor, pois está se aposentando apos 200 anos. O problema é que tem que achar esta pessoa especial até a noite de Natal e Lucy é sua favorita.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: