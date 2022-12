Mulher é presa após abandonar filhos em veículo e agredir policiais

Uma mulher foi presa na madrugada de ontem (18), após abandonar três filhos dentro de um veículo para consumir bebida alcoólica em um estabelecimento, em Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, uma conselheira tutelar foi acionada e informou aos militares que uma mãe de três crianças, todas com menos de 6 anos, havia deixando os filhos dentro do carro para consumir bebida alcoólica em um estabelecimento na rua Benjamin Constant.

Segundo relatos do registro policial, a conselheira tentou buscar os menores, mas a mãe chegou no local alterada, agredindo a servidora e uma funcionária. Ainda conforme a polícia, a suspeita negou acompanhar os policiais até a delegacia, agredido a equipe, dizendo ser esposa de “fazendeiro”. Ela foi algemada e conduzida até a Delegacia de Polícia Civil do município.

O caso foi registrado como lesão dolosa, resistência e abandono de incapaz.

Abandono de incapaz

Abandono de incapaz é um crime de perigo concreto previsto no código penal brasileiro, conforme o artigo 133 do CPB é considerado crime abandonar qualquer pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, que seja incapaz de se defender dos riscos. A lei prevê pena de detenção de seis meses a três anos.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos as denúncias podem ser feitas de forma anônima 24h por dia. Denúncias de maus tratos a crianças também podem ser comunicadas a polícia no 190 ou diretamente ao Conselho Tutelar.

