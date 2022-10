Em nome da Constituição Soraya abraça a neutralidade

Os candidatos que concorreram à presidência estão definindo o apoio para o segundo turno, e a candidata Soraya Thronicke (União), também se posicionou na tarde de ontem (6), afirmando que defenderá a neutralidade.

Soraya teve 8.082 votos. Já foi aliada e se elegeu na primeira onda de eleitos na onda Bolsonarista em 2018 se tornando “filhote” do Bolsonaro, mas o rompimento entre os dois pesaram no resultado dela na última eleição.

A senadora defendeu a liberdade e abraçou sua decisão em nome da Constituição. “A maioria dos brasileiros é contra a polarização, e em respeito, irei me abster. Não apoio nenhum dos candidatos que estão no segundo turno. Isso não muda meus posicionamentos, que todos já conhecem. Apenas me reservo as do que a Constituição me confere. Silêncio também é liberdade de expressão.”, declarou Soraya em postagem no twiter.

