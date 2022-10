Bola de Ouro 2022: é hoje, veja onde assistir à premiação

A revista France Football entrega, nesta segunda-feira (17), a Bola de Ouro para o melhor jogador do mundo e a melhor jogadora do mundo na temporada 2021/22. O evento está programado para às 15h30 (de Brasília) e terá transmissão do SporTV.

O evento já não é mais considerado a principal premiação para a escolha do melhor do mundo. Além dela, também há o prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, que é entregue em outra ocasião. Apesar de muito esperada e comentada, ainda há quem confunda o ‘The Best’, da Fifa, com a Bola de Ouro, da France Football.

Hoje Benzema é o favorito entre os homens, e a atual campeã entre as mulheres, Alexia Putellas, é favorita para levar o bi, mas com mais chances de uma surpresa.

Pelo lado brasileiro Vini Jr é o mais cotado para conseguir uma vaga no top 3. O atacante fez uma belíssima temporada e foi protagonista da conquista da Champions League pelo Real. Os volantes Casemiro e Fabinho são os outros representantes do Brasil.

Atual vencedor, Messi não está entre os 30 indicados deste ano. O argentino ficou fora pela primeira vez desde 2005. Mbappé e lewandowski são outros nomes cotados para levar a premiação. Além das premiações de melhor do mundo, a revista francesa também elege o melhor goleiro e goleira.

Diferenças entre a Bola de Ouro e o The Best da Fifa

Desde 1956, a revista francesa France Football analisa as jogadas, o desempenho e avalia os jogadores em campo, com o intuito de escolher o melhor atleta europeu para receber a Bola de Ouro. E, somente em 1991, a Fifa criou o ‘Fifa Best Player of the Year’ para premiar o melhor jogador do ano. Em 2009, as duas premiações se unificaram e começaram a incluir todos os jogadores ativos no futebol para lançar a primeira premiação ‘Bola de Ouro Fifa’ no ano seguinte.

Entretanto, a união não durou muito tempo. Em 2015 a Fifa e a France Football se separaram. Com isso, o ‘The Best’ voltou a ser organizado apenas pela entidade máxima do futebol.

A Bola de ouro convoca cerca de 180 jornalistas de todo o mundo, sendo um por país. Eles escolhem os cinco atletas que se destacaram no ano (de janeiro a dezembro). Uma lista prévia de 30 nomes elaborada pela redação France Football. Cada jornalista monta um ranking de primeiro a quinto lugar, em que o primeiro recebe seis pontos, o segundo quatro, o terceiro três, o quarto dois e o quinto, um ponto. Quem terminar com a maior soma recebe o troféu da edição.

Já o The Best, da Fifa, analisa apenas o rendimento durante a temporada europeia (de agosto a julho). Um conselho técnico da entidade define uma lista de 10 finalistas de cada país. Além disso, 50% da escolha dos melhores passa também pelos fãs, que são convidados a votar através da internet para escolher o melhor jogador do ano.